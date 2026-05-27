Về hồ Ô Thum ngắm non nước hữu tình, thưởng thức gà đốt lá chúc

Vẻ đẹp hiếm nơi nào có được của hồ Ô Thum

Tọa lạc xã Ô Lâm, tỉnh An Giang, hồ Ô Thum có diện tích không quá lớn nhưng sở hữu vẻ đẹp đặc biệt hiếm nơi nào có được. Xa xa là những dãy núi chập chùng, mặt hồ trong xanh soi bóng mây trời. Nhiều năm qua, nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách.

Hồ Ô Thum thu hút du khách bởi vẻ đẹp sơn thủy hữu tình ẢNH: DUY TÂN

Hồ Ô Thum được hình thành khoảng hơn chục năm trước nhằm phục vụ nhu cầu trữ nước cho sản xuất nông nghiệp. Nhờ vị trí nằm giữa núi non, cùng cảnh quan thơ mộng, nhanh chóng trở thành điểm du lịch hút khách.

Mặt hồ xanh biếc, phẳng lặng, phản chiếu núi non ẢNH: DUY TÂN

Ven hồ là hàng thốt nốt cao vút, loài cây biểu tượng của An Giang. Từ xa nhìn lại, những hàng cây như mọc lơ lửng trên mặt nước, tạo nên khung cảnh độc đáo đặc trưng vùng Bảy Núi. Khoảng sau 17 giờ là lúc hồ Ô Thum đẹp nhất. Hoàng hôn phủ lên mặt nước những gam màu vàng, cam, tím khiến khung cảnh trở nên huyền ảo.

Khung cảnh của hồ Ô Thum ẢNH: DUY TÂN

Dọc đường vào hồ Ô Thum là những quầy hàng nhỏ bán trái thốt nốt tươi, nước giải khát và các sản phẩm làm từ thốt nốt... Tất cả góp phần tạo thêm sức hút cho hồ Ô Thum, nơi thiên nhiên và ẩm thực hòa quyện, mang đến cho du khách một trải nghiệm trọn vẹn khi đặt chân đến miền sơn cước An Giang.

Những chòi lá để du khách ngồi ngắm mặt hồ Ô Thum và thưởng thức món gà đốt lá chúc trứ danh ẢNH: DUY TÂN

Món gà đốt lá chúc trứ danh

Cùng với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, hồ Ô Thum nổi tiếng với món gà đốt lá chúc trứ danh. Khu vực quanh hồ hiện có hàng chục quán phục vụ món ăn này, tạo nên nét đặc trưng cho ẩm thực vùng Bảy Núi. Có nguồn gốc từ Campuchia, món gà đốt lá chúc khi du nhập vào An Giang đã được người dân địa phương biến tấu, gìn giữ và phát triển thành đặc sản mang đậm hương vị miền biên giới.

Hàng quán quanh hồ Ô Thum phục vụ món gà đốt lá chúc nổi tiếng vùng Bảy Núi ẢNH: DUY TÂN

Ban đầu chỉ có một quán nhỏ phục vụ món ăn này, dần dần lượng khách ngày càng đông nên có thêm nhiều hộ dân mở quán để đáp ứng nhu cầu của thực khách.

Quán gà đốt với view đẹp ở Ô Thum ẢNH: DUY TÂN

Sức hấp dẫn của món ăn nằm ở "bí quyết" tẩm ướp. Ngoài các gia vị quen thuộc như sả, tỏi, ớt, muối, thì lá chúc là thành phần không thể thiếu tạo nên hương vị đặc trưng. Lá chúc - đặc sản nổi tiếng của vùng Bảy Núi - có mùi thơm nồng hơn lá chanh, vị the nhẹ nhưng không đắng và lưu hương rất lâu.

Lớp da gà vàng óng, thịt mềm ngọt tự nhiên khiến nhiều thực khách nhớ mãi hương vị gà đốt lá chúc ở Ô Thum ẢNH: DUY TÂN

Sau khi đốt chín, lớp da gà chuyển sang màu vàng óng bắt mắt, phần thịt mềm ngọt tự nhiên hòa quyện với hương thơm của lá chúc và sả. Từng miếng gà nóng hổi chấm cùng muối ớt hoặc nước chấm pha lá chúc, ăn kèm tỏi nướng khiến thực khách nhớ mãi.

Gà đốt lá chúc được chế biến công phu với hương thơm đặc trưng từ lá chúc và sả ẢNH: DUY TÂN

Dù là món trứ danh và chế biến khá công phu nhưng giá gà đốt lá chúc ở hồ Ô Thum vẫn ở mức bình dân. Để có một con gà ngon đúng vị, thực khách thường phải chờ khoảng 40 phút. Vì vậy, nhiều người gọi điện đặt trước để khi đến nơi có thể thưởng thức ngay.