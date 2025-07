Vẽ lại bức tranh nghề nghiệp cho thế hệ mới

Chương trình kêu gọi sáng tác Gặp tôi trong tương lai do The Initiative of Children's Book Creative Content (Sáng kiến sáng tạo cùng sách thiếu nhi) khởi xướng, có sự đồng hành của ECUE-VGEM (đơn vị điều phối Phong trào bình đẳng giới tại VN) và NXB Kim Đồng đã được khởi động từ ngày 21.4 - 18.5. Sau thời gian diễn ra, chương trình ghi nhận 268 ý tưởng gửi về, trong đó có 34% ý tưởng đến từ các đối tượng dưới 18 tuổi, cho thấy sự tham gia chủ động và tinh thần sáng tạo của thanh thiếu nhi.

Triển lãm diễn ra từ 9 - 17 giờ hằng ngày, kéo dài đến hết ngày 6.7 ẢNH: NXB

Các ý tưởng này không chỉ thể hiện sự đa dạng của các công việc, ngành nghề trong xã hội một cách gần gũi, thân thiện, dễ hiểu với trẻ em, mà còn mang đến những góc nhìn mới mẻ về những nghề nghiệp đã quen thuộc hay giới thiệu những nghề nghiệp mới, qua đó góp phần lan tỏa thông điệp về quyền bình đẳng của trẻ trong các cơ hội tiếp cận và định hướng nghề nghiệp.

Theo suốt chương trình, nhiều sự kiện, tọa đàm, workshop bên lề cũng được tổ chức, góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa. Vào ngày 5.7 tới, buổi đọc sách Vang danh nghề cổ sẽ được tổ chức tại NXB Kim Đồng (55 Quang Trung, Hà Nội) lúc 10 giờ với mong muốn giới thiệu tới độc giả trẻ về những làng nghề truyền thống của VN. Song song đó, triển lãm trưng bày Gặp tôi trong tương lai cũng diễn ra tại đây, kéo dài đến hết 6.7 nhằm giới thiệu đến cộng đồng 268 ý tưởng sáng tác qua những tác phẩm sắp đặt sáng tạo và truyền cảm hứng.