Còn khoảng 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhưng hãy xem vé tết trên các chặng đang là bao nhiêu. Sau đây là khảo sát ngày 8.11.2026, vé ngày 25 tháng chạp (tức ngày 1.2.2027), chặng bay TP.HCM về thành phố Vinh (Nghệ An).

Vé máy bay tết 2027 nóng sớm: Có chuyến từ TP.HCM đã hết chỗ

Vietnam Airlines đang để mức giá từ hơn 3,7 triệu đồng mỗi vé cho hạng phổ thông, hơn 4,4 triệu đồng mỗi vé cho hạng phổ thông đặc biệt, và từ 6,5 triệu mỗi vé cho hạng thương gia. Đáng chú ý, các chuyến bay còn vé chủ yếu khởi hành vào ban đêm hoặc rạng sáng. Một số khung giờ đã thông báo hết vé.

Với Vietjet, giá vé thấp nhất trên cùng chặng bay cũng từ khoảng 3,6 triệu đồng/chiều. Nhiều khung giờ đã không còn chỗ, khiến lựa chọn về thời gian bay của hành khách bị thu hẹp.

Nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines và VietJet Air ngày 1.2.2027 (tức 25 tết) đã báo hết chỗ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mức giá trên các nền tảng đặt vé trực tuyến như Trip.com, Traveloka cũng ghi nhận mặt bằng giá tương tự.

Trong khi đó, ở chặng TP.HCM - Hà Nội ngày 4.2.2027 (tức 28 tháng chạp), giá vé một chiều theo khảo sát đang ở mức khoảng 3,6 triệu đồng với Vietnam Airlines, 3,5 triệu đồng với Sun PhuQuoc Airways và 3,1 triệu đồng với Vietjet.

Đây đều là những chặng bay có nhu cầu lớn trước tết, phục vụ người lao động, sinh viên và các gia đình về quê sum họp.

Đáng chú ý, so với thời điểm cuối tháng 8, giá vé máy bay tết 2027 trên nhiều đường bay đã tăng ít nhất 600.000 - 800.000 đồng. Các mức giá khảo sát đã bao gồm thuế, phí.

Vì sao tăng chuyến nhưng vé tết vẫn đắt?

Thực tế, các hãng hàng không đã chủ động mở bán vé tết từ sớm và lên kế hoạch tăng nguồn cung. Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) dự kiến cung ứng gần 3,7 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ 22.1 - 20.2.2027, tăng 11% so với cao điểm tết năm trước.

Trong đó, lượng chỗ trên đường bay TP.HCM - Hà Nội dự kiến tăng 15,4%; TP.HCM - Đà Nẵng tăng 7%; các đường bay từ TP.HCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh và Huế tăng từ 6 - 13%. Vietjet cũng đã mở bán 3,1 triệu vé phục vụ tết 2027, tăng 6% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, việc tăng nguồn cung chưa đồng nghĩa giá vé sẽ giảm sâu trong những ngày cao điểm. Nguyên nhân nằm ở sự chênh lệch nhu cầu giữa hai chiều bay. Trước tết, lượng khách chủ yếu tập trung từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc; sau tết, dòng khách lại đảo chiều quay trở lại các đô thị lớn.

Trước diễn biến này, các doanh nghiệp du lịch khuyến nghị hành khách đã xác định được lịch trình nên chủ động đặt vé sớm, thay vì chờ sát tết với hy vọng giá giảm. Việc mua vé sớm giúp có thêm lựa chọn về hãng hàng không, giờ bay và hạng vé.

Bởi trên thực tế, các hãng thường phân bổ vé theo nhiều dải giá khác nhau. Khi những vé có mức giá thấp được bán hết, hành khách đặt sau sẽ phải chọn các mức giá cao hơn. Nếu có thể linh hoạt ngày bay hoặc chấp nhận những chuyến khởi hành sáng sớm, đêm muộn, người dân cũng có thêm cơ hội kiểm soát chi phí về quê đón tết.