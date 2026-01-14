Vé máy bay tết 'sốt sình sịch', hãng bay tăng cường hàng trăm chuyến từ đầu TP.HCM

Cụ thể, Vietnam Airlines vừa thông báo mở bán thêm 60.000 chỗ với gần 300 chuyến bay, tập trung trong giai đoạn cao điểm từ 9.2 - 3.3 (tức từ 22 tháng chạp đến rằm tháng giêng âm lịch), nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, thăm thân và du xuân của hành khách trên cả nước.

Vietnam Airlines tiếp tục tăng chuyến bay phục vụ Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: VNA

Các đường bay được tăng tải trong đợt này chủ yếu xuất phát từ TP.HCM, bao gồm: TP.HCM đi Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Phú Quốc.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng mở bán thêm 4 đường bay xuất phát từ Hải Phòng gồm: Hải Phòng - Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc, góp phần đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của hành khách, đồng thời giảm áp lực lên các đường bay trục trong dịp cao điểm tết.

Đại diện hãng hàng không quốc gia cho biết: Việc chủ động bổ sung tải cung ứng trong thời gian ngắn thể hiện sự sẵn sàng về nguồn lực, năng lực khai thác và tinh thần phục vụ cao điểm của hãng nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại an toàn, thuận tiện và thông suốt cho hành khách trong dịp Tết Bính Ngọ.

Trong giai đoạn cao điểm, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch, đặt chỗ và mua vé sớm thông qua website, ứng dụng di động Vietnam Airlines hoặc hệ thống phòng vé, đại lý chính thức của hãng. Hành khách cũng được khuyến khích làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website, ứng dụng di động, VNeID, tổng đài hoặc tại các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in) tại sân bay.

Đặc biệt, hành khách được khuyến khích sử dụng công nghệ sinh trắc học trong quá trình làm thủ tục để rút ngắn thời gian chờ đợi. Những hành khách đã hoàn tất thủ tục trực tuyến hoặc sinh trắc học và không mang theo hành lý ký gửi có thể đi thẳng tới khu vực soi chiếu an ninh, góp phần giảm tải tại sân bay trong khung giờ cao điểm.

Trước đó, theo khảo sát của Thanh Niên, vé máy bay của tất cả các hãng trên chặng TP.HCM - Hà Nội những ngày cao điểm tết đều đã tăng kịch trần. Chẳng hạn, ngày 14.2.2026 (27 tháng chạp), các chuyến bay của Vietjet có giá thấp nhất hơn 3,7 triệu đồng/chiều. Các chuyến bay cùng chặng, cùng ngày của Bamboo Airways và Vietravel Airlines có giá kịch trần hơn 3,83 triệu đồng/chiều, ngang ngửa mức giá của Vietnam Airlines (3,86 triệu đồng/chiều). "Tân binh" Sun PhuQuoc Airways góp mặt với 3 chuyến bay, cũng đụng trần hơn 3,8 triệu đồng/chiều.

Đáng chú ý, gần như toàn bộ các chuyến bay giờ đẹp trưa và chiều trên một số chặng "hot" của Vietnam Airlines đã hết sạch vé phổ thông, chỉ còn vé phổ thông linh hoạt giá gần 5,5 triệu đồng/chiều và hạng thương giá gần 10 triệu đồng/chiều. Các hãng Bamboo Airways, Vietjet hay Sun PhuQuoc Airways cũng "dàn hàng" vé thương gia từ 8 - 9 triệu đồng/chiều.

Vé máy bay quá "nóng", nhiều người tính toán ở lại TP.HCM đón tết hoặc đi du lịch ở những điểm gần có thể thay thế bằng đường bộ.