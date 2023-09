Vẻ nóng bỏng của nữ chính 'One Piece' bản người đóng

One Piece là một tác phẩm truyện tranh (manga) đồ sộ, bản hoạt hình anime thuộc hàng kinh điển, được yêu mến trên toàn thế giới suốt nhiều năm liền. Vì vậy, khi Netflix công bố dự án One Piece người đóng, danh tính, diện mạo của các diễn viên thủ vai Băng hải tặc Mũ rơm được đặc biệt quan tâm. Vượt qua hàng nghìn ứng viên, nữ diễn viên người Mỹ sinh năm 1993 Emily Rudd đã giành được vai nữ chính Nami. Đây là một nhân vật quan trọng, cũng là "bóng hồng" duy nhất trong dàn diễn viên chính của One Piece live action mùa đầu tiên