Về quê trúng độc đắc xổ số miền Nam, người cha cho các con 2 tỉ

Anh Lê Du, phía đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) vừa thông báo đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 8 tháng 3 mới đây. Tổng trị giá 2 tờ vé số là 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

2 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam vừa được đại lý Mỹ Hạnh đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 322515 trúng xổ số Kiên Giang ngày 8 tháng 3. Đại lý tiết lộ người trúng là đàn ông ngoài 50 tuổi, khi về quê An Giang mua 2 tờ vé số đài trên và bất ngờ trúng độc đắc.

"Vị khách tiết lộ hầu như ngày nào cũng mua 2 tờ vé số cầu may, bất ngờ lần này trúng độc đắc. Sau khi lên TP.HCM dò số phát hiện trúng thì liên hệ với chúng tôi đổi thưởng, sau đó nhờ chuyển cho hai con mỗi người 1 tỉ đồng, còn lại khách nhận tiền mặt" phía đại lý tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc xổ số ngày 8 tháng 3 nói trên được dân mạng chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận gửi lời chúc mừng tới chủ nhân những tờ vé may mắn cũng như hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, tờ vé có dãy số 696030 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam 6 tháng 3 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Vị khách là người phụ nữ 38 tuổi, quê ở Vĩnh Long và đi làm ở Tây Ninh. Chị ấy mua trà sữa còn dư 10.000 đồng nên lấy tờ vé cầu may không ngờ trúng độc đắc. Chị liền đổi thưởng và nói sẽ nghỉ làm ở Tây Ninh, lấy vốn về quê buôn bán. Người này nhận 1 tỉ đồng qua hình thức chuyển khoản, số tiền còn lại nhận tiền mặt. Người phụ nữ vui mừng, hạnh phúc vì bỗng có khoản tiền lớn", anh Phước Danh chia sẻ.