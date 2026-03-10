Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Về quê trúng độc đắc xổ số miền Nam, người cha cho các con 2 tỉ

Cao An Biên - Dương Lan
10/03/2026 05:45 GMT+7

Một người đàn ông về quê miền Tây mua vé số bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam. Sau khi lên TP.HCM đổi thưởng, ông nhờ đại lý chuyển 2 tỉ đồng cho hai con. Đại lý tiết lộ điều bất ngờ.

Anh Lê Du, phía đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) vừa thông báo đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 8 tháng 3 mới đây. Tổng trị giá 2 tờ vé số là 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Về quê trúng độc đắc xổ số miền Nam, người cha lên TP.HCM cho con 2 tỉ - Ảnh 1.

2 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam vừa được đại lý Mỹ Hạnh đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 322515 trúng xổ số Kiên Giang ngày 8 tháng 3. Đại lý tiết lộ người trúng là đàn ông ngoài 50 tuổi, khi về quê An Giang mua 2 tờ vé số đài trên và bất ngờ trúng độc đắc.

"Vị khách tiết lộ hầu như ngày nào cũng mua 2 tờ vé số cầu may, bất ngờ lần này trúng độc đắc. Sau khi lên TP.HCM dò số phát hiện trúng thì liên hệ với chúng tôi đổi thưởng, sau đó nhờ chuyển cho hai con mỗi người 1 tỉ đồng, còn lại khách nhận tiền mặt" phía đại lý tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc xổ số ngày 8 tháng 3 nói trên được dân mạng chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận gửi lời chúc mừng tới chủ nhân những tờ vé may mắn cũng như hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, tờ vé có dãy số 696030 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam 6 tháng 3 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Vị khách là người phụ nữ 38 tuổi, quê ở Vĩnh Long và đi làm ở Tây Ninh. Chị ấy mua trà sữa còn dư 10.000 đồng nên lấy tờ vé cầu may không ngờ trúng độc đắc. Chị liền đổi thưởng và nói sẽ nghỉ làm ở Tây Ninh, lấy vốn về quê buôn bán. Người này nhận 1 tỉ đồng qua hình thức chuyển khoản, số tiền còn lại nhận tiền mặt. Người phụ nữ vui mừng, hạnh phúc vì bỗng có khoản tiền lớn", anh Phước Danh chia sẻ.

Tin liên quan

Mua trà sữa dư 10.000 đồng liền đổi vé số, trúng độc đắc xổ số miền Nam

Mua trà sữa dư 10.000 đồng liền đổi vé số, trúng độc đắc xổ số miền Nam

Người phụ nữ ở Vĩnh Long vừa đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 6 tháng 3, nhận tiền mặt lẫn chuyển khoản.

Cơ duyên người phụ nữ trúng độc đắc xổ số miền Nam, nhận 1 tỉ tiền mặt

Xổ số miền Nam ngày 8 tháng 3: Vé trúng số đài Tiền Giang lộ diện sớm

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền nam ngày 9 tháng 3 xổ số ngày 9 tháng 3 xổ số miền nam 9 tháng 3 trúng số độc đắc Trúng số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận