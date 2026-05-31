Vẻ quyến rũ của mỹ nhân Colombia vừa đăng quang MGI All stars

Chung kết Miss Grand International All Stars - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa All Stars 2026 diễn ra vào ngày 30.5 tại Bangkok, Thái Lan. Trong đêm thi quyết định, các người đẹp lần lượt trải qua nhiều vòng loại gồm top 18, top 10, top 5 và top 3 trước khi tìm ra chủ nhân vương miện đầu tiên của phiên bản All Stars.

Miss Grand International All Stars 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về Vanessa Pulgarín đại diện Colombia. Vanessa Pulgarín không phải gương mặt xa lạ với cộng đồng yêu sắc đẹp. Trước khi đến với Miss Grand International All Stars, cô từng giành danh hiệu Miss International Colombia 2017, sau đó đăng quang Miss Universe Colombia 2025 và góp mặt trong top 12 Miss Universe 2025.

Vanessa Pulgarín trở thành chủ nhân đầu tiên của vương miện Miss Grand International All Stars Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH GRANDTV

Màn thể hiện của mỹ nhân Colombia tại đêm chung kết

Tại cuộc thi, Vanessa Pulgarín liên tục xuất hiện trong các bảng dự đoán của chuyên trang sắc đẹp quốc tế. Bên cạnh ngoại hình nổi bật, phần ứng xử cũng được xem là một trong những yếu tố giúp đại diện Colombia ghi điểm trong đêm chung kết.

Ở vòng thi top 5, Vanessa Pulgarín nhận câu hỏi về những phẩm chất giúp cô trở thành một "ngôi sao" và khiến mọi người dễ dàng nhận ra điều đó.

Trước câu hỏi này, người đẹp nhấn mạnh vai trò của niềm tin vào bản thân và sự kiên trì theo đuổi mục tiêu. Cô chia sẻ: "Bạn cần tin tưởng vào chính mình vì mỗi người đều là một cá thể độc lập. Hãy nói không với những lời cho rằng bạn không thể làm được. Chúng ta là sức mạnh, chúng ta là kỷ luật".

Đại diện Colombia cũng khẳng định quyết tâm chinh phục danh hiệu cao nhất. "Tôi ở đây vì tôi muốn chiến thắng Miss Grand International All Stars. Tôi sinh ra cho sân khấu này. Tôi sinh ra để kết nối với mọi người. Tôi ở đây vì tôi đã làm việc chăm chỉ cho những giấc mơ của mình", cô nói.

Bước vào top 3, người đẹp Colombia tiếp tục nhận câu hỏi liên quan đến sự chia rẽ trong cộng đồng người hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Ban giám khảo đặt vấn đề liệu chiến thắng của một hoa hậu có thể trở thành yếu tố góp phần gắn kết người hâm mộ trên toàn thế giới hay không.

Vanessa Pulgarín cho biết cô tin danh hiệu hoa hậu có thể trở thành cầu nối cho sự đoàn kết. "Nếu tôi chiến thắng, tôi tin mình sẽ là một yếu tố để gắn kết không chỉ Colombia mà còn mọi quốc gia, bởi tôi luôn giữ tất cả các quốc gia trong trái tim mình", cô bày tỏ.

Người đẹp tiếp tục nhấn mạnh: "Tôi tin mình có thể trở thành một ví dụ cho thấy sự đoàn kết có thể đến từ tình yêu và đó là những gì tôi đại diện".

Đại diện Colombia được đánh giá là một trong những ứng viên nổi bật tại cuộc thi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GRANDTV

Cùng nhận câu hỏi về việc liệu danh hiệu hoa hậu có thể trở thành yếu tố giúp gắn kết cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp quốc tế hay không, đại diện Việt Nam Hương Giang mang đến góc nhìn khác.

Người đẹp nhấn mạnh sức mạnh của lòng can đảm và sự kiên trì. Cô chia sẻ: "Làm việc trong ngành giải trí hơn một thập kỷ đã khiến tôi nhận ra rằng lòng can đảm có thể thay đổi số phận. Nếu bạn không bao giờ bỏ cuộc, bạn sẽ là người viết nên lịch sử".

Theo Hương Giang, một người truyền cảm hứng có thể giúp những người đang trải qua giai đoạn khó khăn nhận ra rằng "không có giấc mơ nào là không thể, không có giấc mơ nào là quá lớn". Cô cho rằng mỗi cá nhân đều có thể nâng đỡ cộng đồng phía sau mình và tạo ra những thay đổi tích cực bằng sự nỗ lực và lòng kiên trì.

Khép lại phần thi, Hương Giang nói: "Tôi không là một ngôi sao vì bản thân tôi, tôi là ngôi sao vì tôi tỏa sáng cho mọi người, để cả cộng đồng cùng tiến lên và giúp mọi người tin vào bản thân họ. Đó chính là tố chất ngôi sao mà tôi sở hữu". Chung cuộc, Hương Giang đạt danh hiệu á hậu 2, người đẹp Faith Maria Porter (Ghana) đạt danh hiệu á hậu 1.

Chiến thắng của Vanessa Pulgarín không chỉ đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của người đẹp mà còn mang về thêm một thành tích đáng chú ý cho Colombia trên bản đồ sắc đẹp thế giới.