Vẻ quyến rũ của người đẹp Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2025

Sắc vóc quyến rũ của Hoa hậu Kiều Duy Ảnh: NVCC





Vừa qua, phần thi bán kết của Hoa hậu Quốc tế 2025 (Miss International) đã diễn ra tại Nhật Bản. Nguyễn Ngọc Kiều Duy là cô gái Việt tranh tài ở đấu trường nhan sắc này. Người đẹp cùng các thí sinh đã trải qua các phần thi trình diễn trang phục dạ hội, áo tắm và thuyết trình.

Trong phần thi dạ hội, Hoa hậu Kiều Duy diện thiết kế mang tên Gạo trắng của nhà tạo mẫu Đỗ Long, kết hợp layout tóc thẳng chẻ ngôi, tạo nên hình ảnh quyến rũ, hiện đại. Thiết kế cổ yếm tạo khoảng hở tinh tế ở phần ngực và vai, giúp nàng hậu khoe vẻ gợi cảm. Phần thân váy được phủ kín các họa tiết đính kết bằng pha lê và ngọc trai, tạo hiệu ứng ánh sáng lấp lánh khi chuyển động. Chất liệu voan trắng mềm ở phần tùng lưới mang đến vẻ nhẹ nhàng, uyển chuyển cho tổng thể.

Đầm dạ hội của Kiều Duy tại bán kết Miss International 2025 Ảnh: NVCC

Người đẹp khoe đường cong nóng bỏng, sải bước tự tin trong phần thi bikini Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, Hoa hậu Kiều Duy tiếp tục phô diễn vẻ đẹp hình thể trong phần thi trang phục áo tắm. Người đẹp Việt Nam diện thiết kế bikini màu trắng với phần đính kết ở ngực làm điểm nhấn. Trên sân khấu, Kiều Duy khoe body thon gọn, cân đối cùng những bước catwalk tự tin.

Trong buổi thi bán kết, nàng hậu sinh năm 2003 có phần trình bày trong một phút trước ban giám khảo. Đây là cơ hội để cô thể hiện bản lĩnh, truyền tải thông điệp cá nhân. Người đẹp gửi lời chào bằng tiếng Nhật và tiếng Việt. Đặc biệt, cô chia sẻ nguồn cảm hứng của mình đến từ câu tục ngữ Việt Nam: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết và niềm tin rằng những hành động nhỏ khi được chung tay thực hiện có thể tạo nên những thay đổi lớn.

Người đẹp muốn mang đến hình ảnh chỉn chu, tự tin và đầy bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam tại Miss International 2025 Ảnh: NVCC

Qua đó, Kiều Duy đúc kết thông điệp cô mang đến Hoa hậu Quốc tế: “Tôi có cơ hội đến với đất nước Nhật Bản, được tận hưởng từng góc truyền thống văn hóa, những món ăn ngon và sự chào đón nồng hậu từ mọi người. Tôi ở đây cùng các chị em, những người đến từ nhiều miền văn hóa khác nhau, nhưng tất cả chúng tôi đều hướng đến một mục tiêu chung là góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Chúng tôi đại diện cho tình yêu thương và giá trị văn hóa. Và tôi tin rằng, cùng nhau, chúng tôi có thể tạo nên một thế giới tươi sáng và tốt đẹp hơn”.

Kiều Duy không có tên trong dự đoán top 20 Hoa hậu Quốc tế

Thời gian qua, Hoa hậu Kiều Duy thu hút sự quan tâm khi bước vào hành trình "chinh chiến" tại Hoa hậu Quốc tế 2025. Phong cách thời trang của người đẹp nhận được nhiều phản hồi tích cực. Cô ưu tiên lựa chọn các gam màu trung tính, kết hợp trang điểm nhẹ nhàng, toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng. Năng lượng tích cực, sự thân thiện cùng tác phong chỉn chu cũng giúp đại diện Việt Nam chiếm được thiện cảm trong mắt khán giả.

Bảng dự đoán mới nhất về top 20 Hoa hậu Quốc tế 2025 của chuyên trang sắc đẹp Missosology Ảnh: Missosology

Tuy vậy, Kiều Duy vẫn chưa tạo được dấu ấn nổi bật tại cuộc thi. Ngày 24.11, chuyên trang sắc đẹp Missosology công bố bảng dự đoán lần thứ 6 về top 20 Hoa hậu Quốc tế 2025, trong đó không có tên đại diện Việt Nam. Theo bảng dự đoán này, thí sinh đến từ Tây Ban Nha được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chiếc vương miện năm nay.

Đêm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 sẽ diễn ra vào ngày 27.11 tại Nhật Bản.