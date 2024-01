Vệ sĩ của Messi gây sốt tại Ả Rập Xê Út, bảo vệ thêm Suarez

"Sự bổ sung lớn nhất trong mùa giải cho CLB Inter Miami, dường như là sự hợp tác của một nhân vật với các thành viên quan trọng nhất đội bóng: vệ sĩ của Messi", tờ Marca (Tây Ban Nha) bày tỏ.

"Đoạn clip mới đây giữa Messi, Suarez và người vệ sĩ riêng khi đã có khoảnh khắc trò chuyện rất thân mật. Họ vui vẻ như những người bạn thân. Có thể thấy Messi ngửa đầu cười lớn, trong khi Suarez mỉm cười và nhấm nháp ly trà yerba mate của mình. Khoảnh khắc đầy thư giãn này cho thấy, sự gắn bó và gần gũi giữa các thành viên của CLB Inter Miami", tờ Marca bình luận.

Messi và các đồng đội ở Inter Miami đang có chuyến du đấu quốc tế đầu tiên trong lịch sử CLB tại Ả Rập Xê Út. Ở trận đấu với CLB Al Hilal rạng sáng 30.1, Inter Miami để thua với tỷ số 3-4. Đây là trận tập huấn thứ 3 liên tiếp Inter Miami chưa biết mùi chiến thắng với kết quả 2 thua, 1 hòa.

Điều khích lệ cho Inter Miami là Messi và Suarez đều đã có bàn thắng đầu tiên ghi trong năm 2024. Bàn còn lại do cầu thủ David Ruiz ghi gỡ hòa 3-3. Phía Al Hilal, dù không có ngôi sao Neymar, nhưng tiền đạo Mitrovic cùng Malcom là những ngôi sao hàng đầu đã thi đấu rất ấn tượng giúp đội bóng Ả Rập Xê Út lấn lướt trước Inter Miami. Trong đó, Mitrovic ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10, còn Malcom ghi bàn ấn định chiến thắng tỷ số 4-3 ở phút 88.

Sau trận đấu với Al Hilal, Messi và Suarez (đều được rút ra nghỉ gần cuối trận) sẽ chuẩn bị thi đấu trận kế tiếp cũng tại giải Riyadh Season Cup gặp CLB Al Nassr của danh thủ Cristiano Ronaldo lúc 1 giờ ngày 2.2.

Theo tờ Marca: "Người vệ sĩ riêng của Messi có lẽ đã kiêm thêm nhiệm vụ bảo vệ Suarez, do 2 danh thủ này là bạn thân của nhau và luôn song hành cùng nhau ở mọi sự kiện. Ngoài ra, cũng do Messi và Suarez đều là những cầu thủ quan trọng nhất của Inter Miami, bên cạnh còn có Sergio Busquets và Jordi Alba. Vì thế, Chủ tịch Inter Miami, ông David Beckham không tiếc công sức và sự cẩn thận, để bảo vệ sự an toàn và riêng tư cho những cầu thủ chủ chốt của mình".