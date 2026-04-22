Vệ sinh điện thoại như thế nào cho đúng?

Bạn có bao giờ tự hỏi vật dụng bẩn nhất mà mình thường xuyên tiếp xúc là gì không? Câu trả lời không phải là tiền mặt hay tay nắm cửa công cộng mà chính là chiếc điện thoại thông minh, vốn là vật bất ly thân mà ai cũng chạm vào cả trăm lần mỗi ngày. Các chuyên gia từ Good Housekeeping Institute Cleaning Lab (Mỹ) vừa đưa ra một cảnh báo gây sốc rằng điện thoại di động thực tế bẩn gấp 10 lần so với nắp bồn cầu. Dù bẩn đến mức báo động, nhưng việc vệ sinh điện thoại không đúng cách lại là con đường ngắn nhất dẫn đến việc... thay máy mới.

Nhiều người dùng đang vệ sinh điện thoại sai cách ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những thói quen vệ sinh điện thoại khiến thiết bị dễ hư hỏng

Đa số người dùng có thói quen sử dụng bất cứ thứ gì có sẵn trong tầm tay để lau màn hình như vạt áo, khăn giấy ăn, cho đến nước lau kính hay nước rửa tay khô. Theo ông Noah Pinsonnault, chuyên gia tại phòng thí nghiệm Good Housekeeping, đây là một sai lầm tai hại.

Màn hình điện thoại hiện đại được bao phủ bởi các lớp hóa học tinh vi như lớp chống bám vân tay (oleophobic), lớp chống trầy xước và lớp chống chói. Việc sử dụng sai chất tẩy rửa sẽ gây ra các hiện tượng như:

Mờ đục màn hình : Các hóa chất mạnh làm biến tính bề mặt kính.

: Các hóa chất mạnh làm biến tính bề mặt kính. Mất lớp phủ : Khiến màn hình rít hơn, bám bẩn nhanh hơn và khó lau chùi hơn.

: Khiến màn hình rít hơn, bám bẩn nhanh hơn và khó lau chùi hơn. Vết trầy siêu nhỏ: Khăn giấy hoặc vải thô tạo ra những vết xước nhỏ mà mắt thường khó thấy, nhưng sẽ làm giảm độ bền của kính theo thời gian.

Danh sách những hóa chất tẩy rửa phải tránh xa

Nước lau kính: Chứa Ammonia, vốn là kẻ thù số một của lớp phủ màn hình.

Chứa Ammonia, vốn là kẻ thù số một của lớp phủ màn hình. Khăn ướt diệt khuẩn có cồn : Tiện lợi nhưng cồn nồng độ cao sẽ khiến màn hình bị 'lão hóa' nhanh chóng.

: Tiện lợi nhưng cồn nồng độ cao sẽ khiến màn hình bị 'lão hóa' nhanh chóng. Giấm và thuốc tẩy : Tính axit và tính kiềm quá mạnh sẽ phá hủy cấu trúc bề mặt thiết bị.

: Tính axit và tính kiềm quá mạnh sẽ phá hủy cấu trúc bề mặt thiết bị. Khăn giấy và giấy vệ sinh: Chúng được làm từ bột gỗ, đủ thô nhám để lưu lại hàng triệu vết xước nhỏ trên bề mặt kính nhạy cảm.

Nước lau kính chứa Ammonia rất có hại cho màn hình điện thoại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lời khuyên từ chuyên gia

Để giữ cho điện thoại luôn sạch khuẩn mà vẫn bền đẹp, các chuyên gia khuyên bạn nên đầu tư vào các dụng cụ chuyên dụng: