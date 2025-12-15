Bí quyết vệ sinh bàn phím laptop

Nếu bạn có thói quen ăn trưa tại bàn làm việc hay nuôi thú cưng, khả năng cao là dưới các khe bàn phím đang chứa đầy vụn thức ăn và lông mèo. Điều này không chỉ gây mất vệ sinh, mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác gõ phím, thậm chí gây kẹt phím và hỏng hóc linh kiện bên trong.

Bàn phím là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất trên laptop ẢNH: PHONG ĐỖ

Vệ sinh bàn phím đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn nhiều so với màn hình vì cấu tạo nhiều khe kẽ. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để bạn tự tay làm sạch thiết bị của mình một cách an toàn.

Bộ dụng cụ cần chuẩn bị

Trước khi bắt đầu, hãy gom đủ các món đồ sau (hầu hết đều có sẵn trong nhà):

Cồn Isopropyl (cồn 70 - 90 độ).

Tăm bông và tăm tre.

Khăn vải sợi nhỏ (microfiber) hoặc vải mềm.

Khăn ướt khử khuẩn.

Gel vệ sinh hoặc băng dính có độ dính thấp.

Bình xịt khí nén.

1. Đối với bàn phím liền của Laptop

Đây là khu vực nhạy cảm vì bên dưới là các linh kiện điện tử đắt tiền. Hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sau:

Tắt nguồn: Tắt máy tính hoàn toàn và rút dây sạc. Loại bỏ bụi thô: Lật ngược laptop và lắc nhẹ để các vụn lớn rơi ra ngoài. Dùng bình xịt khí nén thổi vào khe giữa các phím (hãy nhớ xịt thử ra ngoài trước để thông khí và cầm bình thẳng đứng). Làm sạch các khe và kẽ: Sử dụng gel vệ sinh chuyên dụng hoặc băng dính ấn nhẹ vào các khe để lấy đi bụi mịn còn sót lại. Với các vết bẩn cứng đầu kẹt sâu, hãy dùng tăm bông tẩm một chút cồn để khều nhẹ. Lưu ý: Chỉ dùng lực nhẹ nhàng. Khử khuẩn bề mặt: Dùng khăn ướt khử khuẩn lau bề mặt phím. Lưu ý là hãy vắt thật kỹ khăn ướt để đảm bảo không còn nước dư thừa chảy vào mạch điện. Hoàn thiện: Lau lại bằng khăn vải khô và để máy khô hoàn toàn trước khi bật nguồn.

Dùng tăm bông tẩm cồn để làm sạch các khe và kẽ phím ẢNH: PHONG ĐỖ

2. Đối với bàn phím rời (Cơ hoặc thường)

Với bàn phím rời, bạn có thể vệ sinh kỹ càng hơn:

Vệ sinh sơ: Ngắt kết nối, úp ngược và vỗ nhẹ để bụi rơi ra. Dùng khí nén thổi sạch bụi bẩn còn lại. Làm sạch sâu: Tẩm cồn vào tăm bông (tuyệt đối không đổ cồn trực tiếp lên phím) và lau kỹ các khe. Dùng tăm tre để cạy các mảng bám cứng đầu. Tháo phím (nếu có thể): Một số bàn phím cho phép tháo rời keycap. Hãy chụp ảnh lại bàn phím trước khi tháo để nhớ vị trí lắp lại. Sau khi tháo, bạn có thể vệ sinh sạch sẽ từng ngóc ngách bên dưới. Lau sạch bề mặt: Thấm một chút cồn vào khăn mềm để lau sạch bề mặt các phím và khung bao quanh.

Hãy thực hiện quy trình này ít nhất mỗi tháng một lần. Nó không chỉ giữ cho góc làm việc của bạn sạch đẹp mà còn kéo dài tuổi thọ cho chiếc laptop.