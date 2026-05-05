Vé tàu cao điểm hè năm nay tăng tới 10%, làm sao 'săn' được khuyến mãi?

Công ty CP Vận tải đường sắt vừa công bố mở bán vé phục vụ cao điểm hè 2026. Theo đó, khoảng 1,5 triệu vé chặng suốt (tàu chạy đường dài, không dừng lại ở một số ga dọc đường) dự kiến được cung ứng trên các chuyến tàu chạy trong khoảng thời gian từ 15.5 - 16.8.

Hiện tại, hệ thống đã mở bán vé đối với các mác tàu hoạt động thường xuyên, hàng ngày trên các tuyến trọng điểm.

Đại diện công ty cho biết: Dù giá vé tàu mùa hè năm nay tăng khoảng 5 - 10% so với năm 2025 do ảnh hưởng từ biến động giá xăng dầu, ngành đường sắt vẫn triển khai nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Ngoài chính sách giảm giá đối với các đối tượng chính sách xã hội, từ 21.5 - 16.8, hành khách mua vé cá nhân tuyến Bắc - Nam cũng sẽ được hưởng chính sách giảm giá.

Cụ thể, hành khách mua vé cá nhân đi trên các đoàn tàu khách Thống Nhất SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12 (có cự ly vận chuyển từ 900 km trở lên); SE21/SE22 Sài Gòn - Đà Nẵng (có cự ly vận chuyển từ 600km trở lên); SE29/SE30 Sài Gòn - Quy Nhơn (có cự ly vận chuyển từ 400 km trở lên); SNT1/2 Sài Gòn - Nha Trang (có cự ly vận chuyển từ 300 km trở lên) trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên sẽ được giảm 5 - 10% giá vé.

Số lượng vé có hạn trên mỗi đoàn tàu (20 vé/loại chỗ), không áp dụng cho loại chỗ khoang 4 giường tàu SE3, SNT1/2, SPT1/2.

Mức giảm giá mua vé xa ngày từ 40 ngày trở lên áp dụng cho cả đối tượng chính sách xã hội, không áp dụng cho trường hợp mua vé khứ hồi, vé tập thể.

Ngược lại, hành khách mua vé sát ngày tàu chạy (dưới 48 giờ so với giờ tàu xuất phát) giá bán sẽ tăng: Cự ly vận chuyển dưới 1.000 km tăng 7% giá vé cùng thời điểm; cự ly vận chuyển trên 1.000 km tăng 5% giá vé cùng thời điểm.

Đặc biệt, từ 1.5, ngành đường sắt đã chính thức triển khai tính năng "Giá vé linh hoạt" trên hệ thống bán vé điện tử, mang đến cơ hội đi tàu tiết kiệm hơn với các chặng ngắn.

Giá vé linh hoạt được hệ thống bán vé ứng dụng công nghệ AI phân tích, truy quét và tự động giảm giá một số chỗ còn trống khi hành trình đã đạt được ở mức nhất định. Các tàu có chỗ có giá ưu đãi sẽ hiển thị dòng thông báo "Tàu này đang có khuyến mãi chỗ giá rẻ", số chỗ trong toa sẽ hiển thị màu xanh nhạt, cùng số tiền giảm giá cụ thể, minh bạch, rõ ràng, dễ lựa chọn.

Thông qua tính năng AI, nhiều chặng ngắn tàu Thống Nhất có mức giảm giá sâu lên đến 35%; các tuyến Hà Nội đi Hải Phòng, Lào Cai ghi nhận mức giảm từ 20 - 25%, trong khi tuyến từ Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn giảm từ 15 - 25%; riêng tuyến tàu di sản Huế - Đà Nẵng, giá vé có mức giảm đến 30%, mang lại cơ hội di chuyển tiết kiệm hơn cho người dân.