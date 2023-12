Vé tàu tết nhiều chặng cao ngất ngưởng, đắt hơn vé máy bay

Đặt vé từ TP.HCM về Quảng Ngãi dịp Tết Nguyên đán 2024, chị Kiều Liên (Q.7, TP.HCM) choáng váng vì phải thanh toán tới 1,7 triệu đồng cho 1 ghế ngồi mềm khoang điều hòa ngày 7.2.2024 (nhằm 28 âm lịch). Mùa tết năm ngoái, cùng tầm đó, chị Liên mua vé tàu chỉ hơn 1,1 triệu đồng.

Nhu cầu đi tàu về quê ăn tết tại một số chặng vẫn rất cao CTV

Thấy giá vé tàu cao ngang ngửa vé máy bay, lại là ghế ngồi nên chị tính chuyển qua mua vé máy bay nhưng chặng TP.HCM - Chu Lai từ 23 tết đến hết 29 tết đã hết sạch, không còn chuyến bay nào. Phải đến 9.2, tức đúng 30 âm lịch, hãng hàng không Vietnam Airlines mới còn 2 chuyến bay có chỗ trống nhưng đều là hạng thương gia, giá tới 4,7 triệu đồng/chiều.

Tham khảo vé xe khách, các nhà xe lớn cũng thông báo tuyến này những ngày cao điểm trước tết đã hết chỗ. Chỉ còn một vài nhà xe còn ghế trống nhưng cũng "hét" giá gấp đôi ngày thường, tới 900.000 đồng/chiều. Lo mùa tết đi xe khách bị nhồi nhét, chị Kiều Liên đành "ngậm ngùi" đặt vé tàu ghế ngồi và trả tiền theo giá vé máy bay.

Tương tự, anh Thành Đông (ngụ Nhà Bè, TP.HCM) cũng "hết hồn" khi thấy giá vé tàu tết chặng TP.HCM - Nha Trang năm nay có ghế lên tới hơn 2,1 triệu đồng/chiều. Loại giường nằm VIP mọi năm anh Đông thường chọn để về quê ăn tết dao động 1,4 - 1,6 triệu đồng/chiều, năm nay cũng lên tới 1,8 triệu đồng/chiều.

Tuy nhiên, "đỡ" hơn chặng Sài Gòn - Quảng Ngãi, tàu từ Sài Gòn về Nha Trang những ngày cao điểm giáp tết vẫn còn khá nhiều chỗ trống trong khoang giường nằm điều hòa với mức giá vé dao động từ hơn 1,3 - gần 1,5 triệu đồng/chiều.

Nếu so với vé máy bay, giá tàu ở một số loại tàu cao hơn bởi chuyến bay có giá cao nhất của hãng Vietjet ngày 27 âm lịch (6.2.2024) cũng mới gần 1,6 triệu đồng/chiều. Cùng ngày, Bamboo Airways vẫn còn 1 chuyến bay có ghế trống ở chặng này với giá hơn 1,7 triệu đồng/chiều. Thậm chí, vé tàu khoang VIP hơn 2 triệu đồng còn cao hơn cả vé máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines - hơn 1,8 triệu đồng/chiều. Trong khi thời gian di chuyển máy bay chỉ bằng khoảng 1/6 so với đi tàu hỏa.

"Năm nay có đường cao tốc rồi, sẽ rất nhiều người chọn tự chạy xe thay vì đi tàu, không hiểu sao giá vé tàu vẫn tăng cao như vậy. Nếu tự chạy xe nhà từ TP.HCM về Nha Trang, giờ có cao tốc sẽ mất khoảng 6 tiếng, tiền xăng hết 800.000 đồng. Tính cả ăn uống nghỉ ngơi dọc đường, tốn khoảng 1 triệu đồng mà lại được chủ động hành trình, giờ giấc. Hoặc không thì chọn đi máy bay, giá cũng tương đương nhưng nhanh hơn tàu nhiều. Bay sáng thì cùng lắm delay tới trưa cũng tới, đi tàu cũng mất cả đêm" - anh Thành Đông so sánh.

Theo thông tin từ Công ty CP Đường sắt Sài Gòn, tính đến 14.12, ngành đường sắt đã bán trên 111.000 vé tàu dịp Tết Giáp Thìn 2024. Hiện vé tàu tết vẫn còn ở giai đoạn trước và sau tết. Cụ thể, trước tết còn ở tất cả các tuyến, trong đó từ ngày 2.2.2024 trở về trước và ngày 8, 9.2.2024 (nhằm ngày 23 tháng chạp trở về trước và ngày 29, 30 tháng chạp) còn vé đi tất cả các ga; các ngày từ 3 - 7.2.2024 (nhằm ngày 24 đến 28 tháng chạp) chủ yếu còn vé ghế mềm và ghế phụ. Giai đoạn sau tết còn nhiều vé đi tất cả các ngày.

Về giá vé, do giá nhiên liệu tăng khoảng 6 - 7% so với cùng kỳ và một số chi phí đầu vào tăng nên giá vé cao điểm tết cũng phải điều chỉnh tăng từ 1 - 4% tùy ngày, cung - chặng, loại tàu… Chiều ngược lại giảm từ 1 - 8% so với cùng kỳ năm trước.