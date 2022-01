Vé trận Việt Nam gặp đội Trung Quốc được bán đến hết ngày 23.1

Theo kế hoạch ban đầu, Ban tổ chức trận đấu tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ kết thúc việc bán vé vào 24 giờ ngày 20.1. Tuy nhiên, sau khi mở bán trực tuyến vào 9 giờ sáng ngày 18.1, hiện tại, số lượng vé vẫn còn nên VFF đã quyết định kéo dài thời gian nhận đặt mua vé đến 24 giờ ngày 23.1. Vé trận đấu có 4 mệnh giá 1,2 triệu đồng, 900.000 đồng, 700.000 đồng và 500.000 đồng.

Ở diễn tiến có liên quan, chiều 20.1, Sở VH-TT Hà Nội đã có cuộc họp với các đơn vị trên địa bàn để bàn và thống nhất về kế hoạch triển khai tổ chức trận đấu tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc vào 19 giờ ngày 1.2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần).

Ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF đã báo cáo những nét chính về công tác tổ chức trận đấu; khách sạn lưu trú của đội khách và đội chủ nhà Việt Nam cũng như đoàn quan chức trận đấu; các quy định khán giả tới sân cổ vũ cho hai đội tuyển, trong đó có các quy định cụ thể về an toàn y tế theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC); sự phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn TP.Hà Nội…

Đại diện Công an TP.Hà Nội, các Sở Y tế, Du lịch của Hà Nội, đại diện UBND các Q.Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Đống Đa cũng có những báo cáo liên quan đến sự phối hợp cùng VFF. Đại diện Công an Hà Nội cho biết, vấn đề an ninh tiếp tục được chú trọng. Trên cơ sở kinh nghiệm của việc tổ chức các trận đấu trước đó của đội tuyển Việt Nam gặp đội Úc, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Công an Hà Nội đã xây dựng các phương án cụ thể và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VFF để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ.





Ông Đỗ Đình Hồng – Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội đề nghị VFF cùng các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức trận đấu, đặc biệt vấn đề an ninh, an toàn; tiếp tục tuyên truyền để khán giả tới sân nắm rõ các quy định, đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu của Ban tổ chức và thông điệp 5K của Bộ Y tế trong toàn bộ thời gian có mặt tại sân Mỹ Đình.

Đội Trung Quốc sẽ di chuyển bằng chuyên cơ và có mặt tại Hà Nội vào 23 giờ ngày 28.1. Số lượng hành lý của đội khách vào khoảng 8 đến 9 tấn và họ không nhờ Ban tổ chức trận đấu bố trí xe vận tải để chở mà chủ động thuê một đối tác lo liệu việc đưa hành lý về khách sạn. Đội Trung Quốc dự kiến sẽ tập kín các buổi tại sân Hàng Đẫy trong 3 buổi (từ ngày 29 đến 30.1), một buổi tập mở làm quen sân Mỹ Đình vào ngày 31.1 (tức 29 tết).