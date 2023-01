'Về Vĩnh Long đốt đuốc lá dừa soi đường đi coi hát bội'

Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam: "Hát bội là bộ môn nghệ thuật được lưu truyền từ lâu đời, thường được người dân miền Tây Nam bộ gọi là tuồng và rất nổi tiếng. Theo bước chân của ông cha ta từ thời khai hoang lập ấp, hát bội đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân vùng sông nước".

Tuy nhiên, với sự phát triển của các loại hình nghệ thuật hiện đại, loại hình nghệ thuật này đang dần vắng bóng trên sân khấu, bởi lẽ thiếu người xem và thiếu cả người diễn. Vì thế, việc giữ gìn và đưa hát bội vào làm sản phẩm du lịch của Vĩnh Long, vừa bảo tồn văn hóa truyền thống, vừa là điểm nhấn níu chân du khách trong và ngoài nước khi tìm đến Vĩnh Long.

Trước cổng đình, các bô lão với trang phục áo dài, khăn đóng đón tiếp và được xem trình diễn đốt đèn măng-sông. Sau khi đến đình thần, du khách có cơ hội thắp một nén hương tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân mở cõi về vùng đất phương Nam và cầu mong bình an cho gia đình, cùng trò chuyện, giao lưu và trao đổi những câu chuyện kể về tình đất và tình người, trước khi xem hát bội.

Không chỉ có thế, du khách còn được trải nghiệm khi tay cầm ngọn đuốc dừa với chút ánh sáng héo hắt để soi đường dạo bước trên đường làng quanh co để đến đình An Bình coi tuồng. Khi vào trong đình, du khách sẽ được ngồi chiếc ghế gỗ cùng chiếc quạt mo cau trên tay với câu thơ “Cho tôi một giờ trả bạn trăm năm” thể hiện tấm lòng mến khách của người Vĩnh Long và thưởng thức vở tuồng Câu thơ dũng tướng do gánh hát bội Đồng Thinh biểu diễn.

Từ đôi mắt, gương mặt, điệu bộ hòa cùng tiếng trống chầu dưới mái đình làng, sự chuẩn bị rất cầu kỳ từ trang điểm, trang phục, dàn dựng sân khấu cho đến âm thanh nhạc cụ… tạo ra một không gian xưa, những hoài niệm về những ngày ấu thơ theo chân mẹ chân bà đi xem hát bội ở đình thần.

Điểm đặc sắc của sản phẩm du lịch này không chỉ ở chỗ lời ca tiếng hát, mà còn cả một sự cộng hưởng khi du khách được phiêu bồng xuôi dòng Cổ Chiên, những đêm tối ánh trăng soi rọi xuống dòng nước óng ánh, gió thổi hương hoa bưởi, hoa xoài, mùi ổi chín ngoài vườn hòa quyện, tạo nên một không gian yên bình hiếm có. Trên tàu, du khách ngồi thưởng thức tách trà nóng hổi, nhâm nhi bánh, kẹo, mứt và trái cây đặc sản của xứ Cù lao An Bình và lắng nghe những câu chuyện về nguồn gốc của loại hình nghệ thuật hát bội và ý nghĩa của đốt đuốc trong Lễ Kỳ Yên ở Vĩnh Long.

"Đến Cố đô Huế thăm mệ Trí Huệ và khám phá gối trái dựa cung đình"

Tour Đến Cố đô Huế thăm mệ Trí Huệ và khám phá gối trái dựa cung đình cũng vào TOP 20 tour du lịch độc đáo mang lại trải nghiệm thú vị tại Việt Nam do Trung tâm Top Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) bình chọn.





Vùng đất cố đô hiện nay vẫn còn lưu giữ được nhiều ngành nghề phục vụ cho cung đình từ xa xưa và nghề làm gối trái dựa là một trong số những ngành nghề hiếm hoi đó.

Ngay từ xưa, những chiếc gối dựa là một vật dụng không thể thiếu cho giới vua quan cũng như giới thượng lưu. Không chỉ là vật dụng dùng để dựa tay, nó còn mang cho mình những công dụng độc đáo khác. Với độ tuổi xưa nay hiếm, mệ Công Tôn Nữ Trí Huệ vẫn miệt mài hằng ngày thực hiện những đường kim để không chỉ thêu dệt nên những chiếc gối truyền thống mà còn lưu luyến gìn giữ những đường nét cung đình ngày xưa.

Chiếc gối trái dựa luôn xuất hiện trong đời sống hằng ngày, từ cung đình cho đến những gia đình khá giả quyền quý. Ngoài ý nghĩa văn hóa lịch sử, gối trái dựa còn có ý nghĩa cầu phúc và may mắn. Chiếc gối này vô cùng đa dạng về công dụng. Nó còn được làm chiếc gối tựa đầu cho nhiều người. Thậm chí khi dựa tay, nó còn tiện lợi cho nhiều công việc khác nhau như đọc sách, viết thư tịch hay ăn uống…

Chiếc gối truyền thống cơ bản được ghép từ 5 lá, theo thứ tự màu xanh dương – đỏ – vàng – trắng – xanh lục, ứng với 4 chữ sinh – lão – bệnh – tử rồi lại sinh, bắt đầu bằng màu xanh và kết thúc cũng là màu xanh nên mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp mãi mãi là sự khởi đầu của chữ “sanh” của những điều lành. Sự sắp xếp màu sắc này còn mang ý nghĩa tương sinh trong ngũ hành.

Gối dựa cung đình không chỉ giá trị bởi gối được làm thủ công mà sâu hơn là lịch sử đằng sau mỗi chiếc gối và câu chuyện về một người nghệ nhân cung đình Huế. Ngày nay, khi ghé thăm cố đô, du khách có cơ hội tự tay làm gối trái dựa cung đình thêu rồng phượng danh tiếng một thuở, gặp và nghe những câu chuyện của người nghệ nhân hơn trăm tuổi vẫn miệt mài giữ hồn cho nghề đang dần mai một.

Ngoài ra, du khách còn được dùng bữa cơm chay, uống trà ăn bánh mứt và nghe mệ kể về tiểu sử cuộc đời của mệ Trí Huệ, cùng cơ duyên khiến mệ làm gối dựa cung đình và nguồn gốc ra đời của chiếc gối dựa.

Ngoài tour Về Vĩnh Long đốt đuốc lá dừa đi coi hát bội thì những trải nghiệm với gối trái dựa cung đình không chỉ đơn thuần giúp chúng ta hoài niệm và lưu giữ lại những giá trị cổ xưa, mà còn để cho thế hệ trẻ chúng ta góp tiếng nói, phát huy và giữ gìn khi một nét văn hóa đang dần có nguy cơ bị mai một.