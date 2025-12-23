Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vedan được trao chứng nhận 'Doanh nghiệp ESG xanh quốc gia 2025'

Gia Khánh
Gia Khánh
23/12/2025 10:51 GMT+7

Tại lễ tổng kết chương trình 'Vì môi trường xanh quốc gia' vừa diễn ra ở Hà Nội, Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam vinh dự được trao chứng nhận 'Doanh nghiệp ESG xanh quốc gia 2025'.

Chương trình "Vì môi trường xanh quốc gia" do Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) phối hợp Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tổ chức thường niên từ năm 2012.

Giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong đầu tư cho phát triển bền vững, lấy các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị minh bạch làm trụ cột trong chiến lược phát triển.

Vedan được trao chứng nhận "Doanh nghiệp ESG Xanh Quốc gia 2025" - Ảnh 1.

Đại diện Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam nhận chứng nhận "Doanh nghiệp ESG xanh quốc gia 2025"

ẢNH: V.D

Các doanh nghiệp được đánh giá theo 30 tiêu chí trên cơ sở tham chiếu các chuẩn mực quốc tế uy tín như GRI, MSCI, đồng thời điều chỉnh phù hợp với năng lực quản trị và mức độ phát triển của doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời tham chiếu quy trình đánh giá, triển khai khoa học và minh bạch 3 bước, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh, lan tỏa động lực phát triển bền vững và các mô hình doanh nghiệp tiêu biểu về thực hành ESG (môi trường - quản trị - xã hội).

Với Vedan Việt Nam, chứng nhận "Doanh nghiệp ESG xanh quốc gia 2025" là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng trong các công tác bảo vệ, xây dựng môi trường và quản lý công nghiệp.

Vedan được trao chứng nhận "Doanh nghiệp ESG Xanh Quốc gia 2025" - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao chứng nhận "Doanh nghiệp ESG xanh quốc gia 2025" cho các doanh nghiệp

ẢNH: V.D

Gần 2 thập kỷ qua, doanh nghiệp ưu tiên nguồn lực cho các hạng mục đầu tư thực tế, bao gồm việc cải tiến dây chuyền sản xuất nhằm tối ưu hóa nguyên liệu, vận hành hệ thống xử lý chất thải theo các tiêu chuẩn quy định và đảm bảo sự minh bạch trong công tác bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tới, Vedan tiếp tục ứng dụng các công nghệ và hệ thống sản xuất - quản trị tiên tiến vào từng hoạt động, chung tay cùng thực hiện mục tiêu Net Zero và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Là doanh nghiệp FDI tiên phong với gần 35 năm gắn bó tại Việt Nam, Vedan thường xuyên phối hợp cùng chính quyền và người dân địa phương thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường như tham gia hưởng ứng "Tuần lễ Đồng Nai xanh", dọn rác khu dân cư tại địa phương, phun thuốc diệt lăng quăng tại các trường học, đồng hành nhặt rác tại bãi biển Vũng Tàu…

Vedan Việt Nam cam kết tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác bảo vệ môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Vedan Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh học viện Nông Nghiệp Việt Nam doanh nghiệp xanh Doanh nghiệp ESG xanh quốc gia 2025
