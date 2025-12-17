Mục tiêu phát triển nhanh và bền vững là khả thi

Diễn đàn do Chính phủ phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược T.Ư tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ; trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Dự diễn đàn có Bí thư T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư; lãnh đạo các tổ chức, cơ sở nghiên cứu; các nhà khoa học; đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại VN; đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phát triển

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm chuyển đổi xanh tại Diễn đàn Kinh tế VN 2025 ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế của VN năm 2025 và định hướng, giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững dựa trên chiến lược "chuyển đổi kép: xanh hóa, số hóa" trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng nhấn mạnh trên cơ sở xác định rõ xu thế tất yếu, không thể đảo ngược của chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số, VN xác định rõ "chuyển đổi kép: xanh hóa và số hóa" là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu; vừa là nền tảng, vừa tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững dựa trên cơ sở nền tảng "chuyển đổi kép: xanh hóa và số hóa".

Phân tích bối cảnh tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 và thời gian tới, Thủ tướng cho biết VN kiên định, nhất quán tập trung thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm: phấn đấu đến năm 2030, trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được 2 mục tiêu chiến lược này, VN xác định rõ cần phải tập trung thúc đẩy tăng trưởng, với mức từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển KT-XH; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Theo Thủ tướng, để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược phát triển nhanh, bền vững, thì "chuyển đổi kép: xanh hóa và số hóa" có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, VN đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực chính trong tất cả các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế; thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên 2 yếu tố nền tảng là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, phát triển mạnh mẽ kinh tế số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ… Tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng và nhân lực chất lượng cao để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình "chuyển đổi kép: xanh hóa và số hóa"; nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng chống chịu, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chỉ rõ lịch sử đã chứng minh càng trong gian khó, bản lĩnh và trí tuệ VN càng tỏa sáng, Thủ tướng chia sẻ với phương châm "coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian, lựa chọn các ưu tiên phù hợp" và "Đảng đã chỉ đạo; Chính phủ thống nhất; Quốc hội đồng hành; nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ; bạn bè quốc tế giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh hóa, số hóa của VN là có nền tảng, dư địa, khả thi; VN sẽ nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2026 và những năm tiếp theo, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.



