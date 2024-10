'Venom: The Last Dance': Cái kết trọn vẹn của gã phản anh hùng

** Bài viết tiết lộ nội dung phim



Sau những biến cố trong hai phần trước, Venom: The Last Dance (Venom: Kèo cuối) kể về việc lên đường chạy trốn của "cặp đôi hoàn cảnh" Eddie Brock (Tom Hardy) và Venom dưới sự truy đuổi gắt gao từ hai phía.

Một bên là các đặc vụ của Chính phủ Mỹ, một bên là các đồng loại của Venom do Knull - chúa tể của loài Symbiotes - cử xuống Trái Đất để bắt giữ hai nhân vật chính. Bộ đôi buộc phải đưa ra một quyết định tàn khốc sẽ hạ màn cho điệu nhảy cuối cùng của Venom và Eddie.

Kịch bản 'chắc tay'

Khác với hai phần trước đó, kịch bản của Venom: The Last Dance đã có chiều sâu, đa tuyến hơn. Hành trình của Venom - Eddie giao thoa với một gia đình tìm kiếm người ngoài hành tinh, quân đội và một số nhà khoa học. Mỗi nhân vật phụ trong phim đều được chăm chút về câu chuyện, tính cách và động cơ hành động. Đặc biệt, không một nhân vật nào thừa và đều có thể trở thành chìa khóa hóa nguy cho tuyến chính.

Phim mở đầu bằng lý do ác thần Knull mong muốn đi tìm Codex (thứ tồn tại bên trong cơ thể của Eddie và Venom) và sai sinh vật Xenophage truy lùng. Điều này tuy giúp khán giả mới có thể nắm được mạch phim song lại khiến những fan lâu năm của Venom tiếc vì không giữ được mấu nối của phần after credit của Venom: Let There Be Carnage (2021). Thay vào đó, ê kíp sản xuất khắc họa luôn cuộc sống tha phương của Eddie và Venom tại Mexico, sau đó chạy trốn không chỉ khỏi chính quyền mà còn là Xenophage.

Venom: The Last Dance có cốt truyện quy mô hơn hai phần trước đó ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Venom: The Last Dance nâng tầm mối quan hệ giữa anh phóng viên số nhọ Eddie và quái vật Venom trở thành đôi tri kỷ. Điều này hợp lý khi phim lấy bối cảnh cả hai đã chung sống cả năm trời. Từ việc làm quen, thích nghi ở phần 1, bắt đầu tranh cãi, mâu thuẫn ở phần 2 và bây giờ họ thực sự hiểu và chiến đấu ăn ý.



Tác phẩm vẫn có những câu thoại hài hước làm nên tên tuổi của bộ đôi. Song, cả hai đã bắt đầu nói với nhau nhiều điều sâu sắc hơn và có phần đượm buồn về cuộc sống và sự tự do, dự báo một cái kết lấy nước mắt.

Tình bạn giữa Eddie và Venom được nâng tầm, xứng đáng là phần kết của loạt phim ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tuyến phản diện cũng làm nên sự thú vị của kịch bản. Phản diện chính là Xenophage, một sinh vật có sức chiến đấu mạnh nhất cả 3 phần. Ác thần Knull "cameo" trong phần này nhưng vẫn đủ "ngầu" và đáng sợ, tạo nên nhiều chất liệu để có thể làm các phần phim khác trong tương lai.



Mát lòng người hâm mộ

Tạo hình sát truyện của Venom là điều chinh phục fan lâu năm của phần phim lẫn các khán giả mới. So với hai phần phim trước đây, Venom được chăm chút về mặt kỹ xảo và chuyển động hơn, bớt đi sự nhầy nhụa nên những lần sinh vật này đánh nhau đều thấy rõ nét.

Tính cách hung hăng, "sáng nắng chiều mưa" của Venom chỉ có "nặng" hơn chứ không giảm. Song, nhà làm phim đã mở rộng điều này, cho chúng ta thấy khía cạnh khác về sinh vật gớm ghiếc này còn có phần nhân văn và dễ thương. Venom cứ như một đứa trẻ ngây thơ, đói thì đòi ăn, chán thì đòi chơi, tận hưởng những điều nhỏ bé, ai nói gì cũng hiểu theo nghĩa đen.

Phản diện Xenophage được đánh giá cao, Knull tuy cameo vẫn tạo được điểm nhấn ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Nhắc đến tạo hình, không thể bỏ qua phản diện Xenophage. Nếu trước đó phản diện là hình dáng của Venom nhưng khác màu thì phản diện lần này được đầu tư về hình ảnh chỉn chu hơn. Kỹ xảo tốt cũng khiến cho chuyển động của quái thú trở nên cực kỳ linh hoạt.



Diễn xuất của Tom Hardy cũng là điều đáng khen ngợi khi thực hiện được nhiều cảnh quay khó như cảnh cưỡi "con ngựa Venom" điên cuồng, cảnh đu máy bay và thả rơi tự do. Nam diễn viên cũng khắc họa những xung đột nội tâm của Eddie, khi anh phải tìm cách cân bằng giữa cuộc sống bình thường và mối quan hệ phức tạp với sinh vật ký sinh bên trong mình.

Bên cạnh mối quan hệ giữa Eddie và Venom, Venom: The Last Dance còn chiêu đãi fan trận chiến lớn nhất cả thương hiệu phim Venom. Hàng loạt trận đụng độ nổ ra xuyên suốt thời lượng phim với đủ mọi bối cảnh, cách thức chiến đấu khác nhau. Đủ phe phái tham gia vào các cuộc chiến. Trường đoạn hành động cuối phim đủ sức khiến fan phải hú hét khi không chỉ Venom mà rất nhiều Symbiote phô diễn sức mạnh.

Nhiều hint cho thấy cốt truyện về sinh vật ngoài hành tinh sẽ được tiếp tục ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, phim cũng vấp phải những điểm trừ đáng tiếc. Điểm trừ lớn nhất là sự nhồi nhét vụng về. Phim phân bổ thời lượng chưa hợp lý khi hơn nửa đầu phim nói quá nhiều về các nhân vật phụ cũng như những phân cảnh giải trí của cặp nhân vật chính.



Hay một số câu đùa trong phim có phần nhạt nhòa, ngược lại, phân đoạn có thể phát triển thành yếu tố gây cười nhưng bị bỏ qua. Phải nói, cái kết mãn nhãn đã "gánh" rất nhiều cho kịch bản của phim.

Venom: The Last Dance không chỉ là một bộ phim giải trí đơn thuần mà còn là một tác phẩm thỏa mãn thị giác với những cảnh quay hoành tráng và hiệu ứng hình ảnh tốt. Câu chuyện về tình bạn đặc biệt giữa Venom và Eddie Brock đã khép lại nhưng hứa hẹn nhiều bộ phim về Symbiote tiếp theo với quy mô ngày một đồ sộ hơn.