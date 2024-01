Vết đỏ bất thường trong lòng bàn tay ông Trump là gì?

Tờ Business Insider hôm nay 18.1 dẫn lại bức ảnh được các phương tiện truyền thông Mỹ công bố cho thấy nhiều vết đỏ bất thường xuất hiện trong lòng bàn tay phải của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông vẫy tay chào người ủng hộ vào sáng 17.1.

Thời điểm các bức ảnh được chụp, ông chuẩn bị rời khỏi tháp Trump, nơi có nhà riêng của ông ở TP.New York. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra những vết đỏ này. Người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống không trả lời câu hỏi về vấn đề này.

Vết đỏ trên tay ông Trump khi ông vẫy chào người ủng hộ hôm 17.1 AFP

Dựa trên các bức ảnh được chụp vào tối 16.1, khi ông Trump vận động tranh cử ở bang New Hampshire, trên tay ông không có các vết này.

Ngoài ra, thông tin do tạp chí Time công bố cho biết ông Trump đã đập tay lên bàn khi xuất hiện tại phiên tòa ở New York, liên quan cáo buộc phỉ báng nhằm vào một phụ nữ. Từ những thông tin trên, Business Insider cho rằng dấu đỏ trên tay ông có thể là vết thương do ông đập tay vào cạnh bàn.

Ông Trump bị bà E. Jean Carroll, 80 tuổi, yêu cầu khoản tiền bồi thường hơn 10 triệu USD (246 tỉ đồng) với cáo buộc phỉ báng bà vào năm 2019.

Bà Carroll cũng là người trước đó khởi kiện cựu tổng thống với cáo buộc tấn công tình dục bà trong phòng thay đồ ở một cửa hàng vào năm 1996.

Thẩm phán Mỹ Lewis Kaplan đã khiển trách ông Trump về hành động quá khích của ông trong phiên tòa ở New York. Ngoài ra, vị cựu tổng thống cũng bị yêu cầu hạ giọng khi tranh luận với luật sư của bà Carroll, nếu không, ông sẽ bị mời ra ngoài.