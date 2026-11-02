Vệt sáng màu xanh lá cây xuất hiện trên bầu trời Việt Nam tối qua 1.11 là gì?

Tối qua 1.11 và sáng nay 2.11, mạng xã hội ào ạt chia sẻ hàng loạt clip, hình ảnh được gọi là "vệt sáng lạ" mà nhiều người ở các tỉnh thành miền Bắc khẳng định đã thấy vào chập tối 1.11.

Vệt sáng màu xanh lá cây xuất hiện tối 1.11 gây xôn xao mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo những hình ảnh và clip được chia sẻ, giữa bầu trời đêm, một vệt sáng màu xanh lá cây xuất hiện, sau đó vụt tắt khiến nhiều người chứng kiến ngỡ ngàng, bất ngờ. Nhiều người tò mò không biết đây là hiện tượng gì.

Tài khoản Trần Ngọc Hà chia sẻ clip về vệt sáng, khẳng định xuất hiện ở Quảng Ninh kèm theo thắc mắc: "Tối nay có ai thấy hiện tượng này bay trên trời không ta? Vừa ra ban công chụp ảnh cây muội hồng thì quay được luôn. Giờ mới có thời gian đăng". "Hiện tượng lạ trên bầu trời Lục Ngạn tối nay", tài khoản Tuấn Tuấn thắc mắc.

Anh Thánh Văn Hà, sống ở Sơn La chứng kiến được vệt sáng trên cũng chia sẻ clip vô tình quay lại được trên mạng xã hội. Chàng trai trẻ cho biết nếu không được camera ghi lại, anh cũng tưởng mình nhìn nhầm. "Nếu mình xem trên mạng chắc cũng tưởng là AI. Không biết đây là hiện tượng gì, bác nào giải thích giúp em với", anh chia sẻ.

Chuyên gia nói gì?

Quan sát những clip được mạng xã hội chia sẻ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cựu chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) nhận định thiên thể trong clip khả năng cao là thiên thạch rơi tạo thành vệt sao băng to và sáng, có màu xanh lá.

Dưới góc độ khoa học, sao băng là hiện tượng các mảnh thiên thạch hoặc bụi vũ trụ lao vào khí quyển trái đất với tốc độ cực cao (thường lên đến hàng chục nghìn km/h), tạo ra ma sát lớn với không khí làm chúng bốc cháy và phát sáng.

"Không loại trừ khả năng đây là vệ tinh nhân tạo hay một phần của tên lửa phóng rơi quay trở lại bầu khí quyển. Tuy nhiên, màu xanh lá của thiên thể khiến tôi xác định khả năng là thiên thạch cao hơn", anh Tuấn xác nhận.

Chuyên gia nhận định năng cao là thiên thạch rơi tạo thành vệt sao băng to và sáng, có màu xanh lá ẢNH MINH HỌA: THANH TÙNG

Theo tư liệu khoa học từ Timeanddate.com, thiên thạch là những mảnh vật chất đá, đôi khi là kim loại, lao đi trong không gian với tốc độ lên đến 161.000 km/giờ. Những vật thể này có thể nhỏ như một hạt cát hoặc lớn như một chiếc xe buýt và chúng được tạo ra từ sao chổi, tiểu hành tinh, mặt trăng hoặc hành tinh.

Màu sắc của sao băng có thể giúp bạn nhận biết loại thiên thạch nào đã va chạm với bầu trời. Nhiều thiên thạch để lại vệt màu cam, đỏ, xanh lá cây, hoặc thậm chí là xanh lam. Màu sắc phụ thuộc vào loại vật chất bốc cháy và cách chúng tương tác với khí quyển.

Ông Vũ Thế Hoàng - Chủ nhiệm CLB Thiên văn Hà Nội (HAS) khi quan sát những hình ảnh được mạng xã hội chia sẻ cũng nhận định có khả năng đây là mảnh thiên thạch hoặc mảnh vỡ vệ tinh lao vào khí quyển trái đất. "Tuy nhiên, trường hợp này ở Việt Nam mình chưa nhìn thấy trực tiếp nên không khẳng định chính xác hiện tượng này là gì", ông Hoàng chia sẻ.