Vết thâm mụn mãi không hết, phải làm sao?

Thâm mụn là gì?

Thâm mụn là chỉ vùng có những mảng da đậm màu hơn những vùng da xung quanh và được hình thành sau khi nốt mụn biến mất. Nó xuất hiện trên bề mặt da là cảnh báo sự xáo trộn trong quá trình làm lành tổn thương ở da và khiến cho lượng melanin tăng sinh mạnh mẽ. Vết thâm mụn khiến khổ chủ mất đi vẻ đẹp tự nhiên của làn da và làm cho bề mặt da trở nên thô ráp, thẫm màu, thiếu sức sống.

Thâm mụn được chia làm 2 loại chính theo màu sắc của vùng da bị thâm là thâm mụn đỏ và thâm mụn đen. Thông thường, theo thời gian vết thâm mụn có thể mờ đi nhưng không hết hẳn và tùy theo việc chăm sóc da mà có thể đậm màu hơn nữa.

Vì sao vết thâm mụn mãi không hết?

Nguyên nhân khiến vết thâm mụn mãi không hết rất nhiều và trong đó có một số yếu tố tác động chính. Vậy cùng tìm hiểu xem đó là những nguyên nhân nào nhé!

Xử lý vết mụn sai cách

Mọi người thường có tâm lý muốn nặn mụn ngay khi chúng xuất hiện. Nhưng điều này sẽ gây nên những hệ quả xấu như thâm mụn hay để lại sẹo nếu nặn không đúng cách. Vậy nên, một lời khuyên dành cho các tín đồ đang bị mụn là không nên nặn mụn khi chưa chín và cần phải nặn theo đúng chuẩn y khoa.

Nếu mụn nhân cứng có trồi lên thì cần nặn ngay để xử lý toàn bộ vi khuẩn gây mụn đang trú ẩn tại đó. Bởi nếu để quá lâu, các nốt mụn có thể lây lan sang vùng da xung quanh. Chú ý, với một số loại mụn chưa biết rõ thì không nên tự ý nặn tại nhà. Vì chúng có thể để lại hậu quả là những vết thâm dai dẳng mãi không hết.

Trị thâm chưa đúng cách

Trị mụn sai cách cũng là nguyên nhân gây nên vết thâm mãi không khỏi. Nhiều bạn không theo liệu trình trị mụn của bác sĩ da liễu mà tự ý dùng kem trị mụn không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên thị trường. Và dẫn tới tình trạng mụn nghiêm trọng hơn và xuất hiện các vết thâm.

Da bị viêm nhiễm nặng

Làn da bị viêm nhiễm do tác động của môi trường cũng là một trong những nguyên nhân khiến vết thâm mụn mãi không hết. Nếu quanh khu vực bạn đang sống bị ô nhiễm nguồn nước, bụi bẩn nhiều sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào vùng da mụn đang bị hở. Vết thương sau khi nặn mụn có thể bị viêm nhiễm nặng, gây sẹo thâm hay sẹo rỗ.

Vậy nên, sau khi nặn mụn cần đảm bảo vệ sinh sạch sẽ vùng da bị mụn và tránh tiếp xúc với bụi bẩn, nguồn nước ô nhiễm. Còn nếu trường hợp không bị thâm mụn do viêm nhưng có nguy cơ ăn sâu vào tế bào da gây các hậu quả nghiêm trọng hơn. Lúc này, các bạn cần đến ngay phòng khám da liễu để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Không vệ sinh da đúng cách

Chăm sóc da sai cách cũng là một trong những nguyên nhân gây thâm mụn. Ví dụ như bạn dùng các thực phẩm hỗ trợ trị thâm hay kem dưỡng không phù hợp sẽ làm sợi bã nhờn xuất hiện nhiều hơn. Cộng với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi không hợp lý sẽ cản trở sự phục hồi của làn da. Các bạn nên chọn sản phẩm skincare phù hợp với làn da của mình và chú ý với các vùng da mới nặn mụn.

Vùng da mụn thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Nguyên nhân gây thâm mụn mà hầu hết mọi người đều mắc phải là để làn da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Làn da mụn sẽ ngày càng trở nên tồi tệ với vết thâm đậm màu hơn khi tiếp xúc quá nhiều với tia UV. Vậy nên, các bạn cần che chắn và sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da trước khi ra ngoài.

Bật mí cách trị vết thâm lâu năm không khỏi ngay tại nhà cho làn da tươi sáng, láng mịn

Các bạn đã hiểu rõ nguyên nhân khiến vết thâm mụn mãi không hết rồi đúng không nào? Hãy thay đổi cách skincare và chăm sóc làn da mụn để ngăn ngừa thâm mụn hình thành. Bên cạnh đó, với những vết vết thâm mụn đang hiện hữu trên bề mặt làn da khiến bạn mất đi sự tự tin cũng cần được điều trị. Một trong những giải pháp làm mờ thâm mụn hiệu quả hàng đầu hiện nay chính là kem trị sẹo Scar Esthetique đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin với hơn 30 năm nổi tiếng tại Mỹ.

Như các bạn cũng đã biết, vết thâm mụn xuất hiện do việc tăng sinh sắc tố melanin tại vùng da bị thương, viêm. Và với chiết xuất từ 23 dưỡng chất tự nhiên kết hợp cùng 2 peptide (Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7), kem trị sẹo Scar Esthetique ức chế quá trình tổng hợp melanin ngăn ngừa sẹo thâm hình thành sau mụn. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp kháng khuẩn, kháng viêm, làm dịu và cấp ẩm giúp làn da mụn tổn thương nhanh chóng phục hồi.

Còn peptide có trong Scar Esthetique thúc đẩy tăng sinh collagen cho làn da thâm mụn thẫm màu dần tươi sáng đều màu hơn và lấp đầy vùng da sẹo rỗ, sẹo lõm. Sản phẩm hiệu quả với cả vết thâm mụn mới và lâu năm. An toàn với mọi làn da, không gây kích ứng và phù hợp sử dụng cho cả trẻ nhỏ từ 3 tuổi trở lên. Ngoài hiệu quả làm mờ vết thâm mụn, sẹo rỗ, sẹo lõm; kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique còn là giải pháp hoàn hảo trị sẹo thâm, rỗ, lõm do mụn, thủy đậu, tẩy nốt ruồi; làm mờ vết thâm do bỏng bô, bỏng nước sôi, bỏng do dụng cụ làm đẹp; những vết thâm do gãi ngứa trầy xước da, muỗi, côn trùng đốt hay sẹo thâm, sẹo lõm sau té ngã, tai nạn.

Thâm mụn rất dễ hình thành nên các bạn cần tuân thủ cách chăm sóc da mụn ngay từ ban đầu để hạn chế tối đa. Bên cạnh đó, bạn cũng nhớ bảo vệ da với kem chống nắng phù hợp và nhớ điều trị thâm mụn càng sớm càng tốt. Bởi càng để lâu càng khó điều trị hết mà còn tốn nhiều thời gian và tiền bạc.