VFF nhận chỉ đạo nóng: Sát cánh cùng Bộ Công an dự báo các trận đấu tiêu cực

VFF phải ngăn chặn quyết liệt tình trạng dàn xếp tỷ số

Cụ thể, Cục TDTT Việt Nam nhấn mạnh trong công văn chỉ đạo VFF: "Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2024 - 2025 (giải bóng đá vô địch quốc gia V-League, giải bóng đá hạng nhất quốc gia, giải bóng đá Cúp quốc gia) đang diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, có nhiều trận đấu hấp dẫn; công tác tổ chức thi đấu có nhiều tiến bộ, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, do đó đã thu hút được sự chú ý của khán giả và người hâm mộ.

Hiện nay, các giải bóng đá chuyên nghiệp đang bước vào các lượt thi đấu cuối (đối với giải bóng đá vô địch quốc gia còn 5 vòng đấu; giải bóng đá hạng nhất quốc gia còn 6 vòng đấu, giải bóng đá Cúp quốc gia chuẩn bị thi đấu bán kết, chung kết), trong đó sẽ có một số trận thi đấu có tính chất quyết định đến thành tích, thứ hạng của các CLB".

Cục TDTT Việt Nam đề nghị VFF và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia thực hiện một số vấn đề. Đầu tiên là chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an dự báo và có biện pháp ngăn ngừa các trận đấu có thể xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự, dàn xếp tỷ số làm ảnh hưởng đến thành tích của các CLB; bảo đảm tính khách quan, trung thực của lực lượng trọng tài khi điều hành các trận đấu.

Trước khi nhận công văn từ Cục TDTT Việt Nam, VFF và VPF cũng đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để tăng tính công bằng ở các trận quan trọng tại V-League. Một trong số đó là thuê trọng tài ngoại ẢNH: MINH TÚ

Có hành vi ứng xử văn hóa

Tiếp theo, VFF và VPF cần phải chỉ đạo Ban tổ chức giải phối hợp với các địa phương, các cơ quan chức năng, Ban tổ chức các sân, thành viên của các CLB thực hiện nghiêm túc các quy định của luật thi đấu, Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp và điều lệ giải, có thái độ, hành vi ứng xử văn hóa, phù hợp trong quá trình tham gia thi đấu; đặc biệt cần tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở vật chất (mặt sân cỏ) đáp ứng yêu cầu chuyên môn và có phương án dự phòng về bảo đảm an ninh, an toàn, y tế tại các sân thi đấu.

Công văn này được đưa ra cho thấy vấn đề trung thực trong thi đấu ở phần còn lại của mùa giải đang rất được quan tâm. Nhiều người lo ngại rằng các CLB hết mục tiêu về thành tích thi đấu không hết mình, "nhường" điểm cho các đội đang có mục tiêu đua vô địch hoặc trụ hạng. Ngoài ra, vấn đề dàn xếp tỷ số được chú ý, nhất là sau khi CLB Phú Thọ (giải hạng nhì) vừa nhận án phạt từ FIFA.