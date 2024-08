VFF và Viện Khoa học Hình sự kiểm tra gắt gao chất gây nghiện ở giải chuyên nghiệp

Tại buổi làm việc, đôi bên thống nhất, ngoài việc nắm bắt tình hình thực tế, áp dụng cho mùa giải 2024 - 2025 còn xây dựng kế hoạch lâu dài, định hướng hoạt động cho các mùa giải tiếp theo. Cầu thủ có mẫu xét nghiệm phát hiện chất ma túy, chất gây nghiện sẽ bị xử lý vi phạm và bị quản lý theo quy định tại luật Phòng chống ma túy và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP. Đồng thời, những trường hợp vi phạm sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật bổ sung theo Quyết định kỷ luật của VFF.

Ở mùa giải 2023 - 2024 đã qua, bóng đá Việt Nam chứng kiến 5 cầu thủ bóng đá của CLB Hà Tĩnh đã bị khởi tố, bắt giam vì liên quan đến hành vi sử dụng ma túy. Chính vì thế, VFF đánh giá, việc kiểm tra doping, kiểm tra chất cấm đột xuất sẽ là biện pháp kỹ thuật để phát hiện và ngăn chặn tình trạng sử dụng ma túy đang có xu hướng quay trở lại với bóng đá Việt Nam.

Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc, theo quy định của pháp luật VFF

Trên thực tế, việc kiểm tra doping và các chất gây nghiện tại các giải bóng đá quốc gia đã được VFF tổ chức thực hiện từ năm 2007, với trung bình trên dưới 50 mẫu thử/mùa giải.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19 nên hoạt động này đã bị gián đoạn và sẽ được áp dụng trở lại tại mùa giải 2024 - 2025 với nhiều sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác phòng chống doping và các chất gây nghiện tại các giải bóng đá quốc gia, VFF đã mời Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an cùng tham gia phối hợp kể từ mùa giải tới. Trong lĩnh vực thể thao và bóng đá, Viện Khoa học Hình sự – Bộ Công an được biết với những đóng góp quan trọng cho thành công chung của SEA Games 22, SEA Games 31 và Indoor Games 2009 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

VFF và Viện Khoa học Hình sự – Bộ Công an lưu ý, các hoạt động kiểm tra doping, kiểm tra sức khỏe bổ sung đối với các cầu thủ, thành viên CLB tham dự giải cần phải được tổ chức thường xuyên. Hoạt động này nhằm đảm bảo môi trường bóng đá lành mạnh, không doping và an toàn sức khỏe cho các cầu thủ. VFF và Viện Khoa học Hình sự – Bộ Công an khẳng định, các cuộc kiểm tra sẽ tuân thủ chặt chẽ các quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Các hoạt động kiểm tra doping, kiểm tra sức khỏe bổ sung đối với các cầu thủ, thành viên CLB sẽ được diễn ra thường xuyên hơn VFF

Đại tá, Tiến sĩ Đặng Văn Đoàn – Phó viện trưởng Viện Khoa học Hình sự – Bộ Công an khẳng định: "Với bề dày kinh nghiệm và lực lượng cán bộ chuyên môn có mặt tại tất cả các tỉnh, thành trong cả nước, Viện Khoa học Hình sự – Bộ Công an hoàn toàn tin tưởng sẽ phối hợp tốt với VFF trong công tác phòng chống doping và các chất gây nghiện tại các giải bóng đá quốc gia trong thời gian tới".

Đại tá, Tiến sĩ Đặng Văn Đoàn khẳng định Viện Khoa học Hình sự – Bộ Công an sẽ hợp tác tốt với VFF để phòng chống doping, các chất gây nghiện VFF

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động phòng chống doping và các chất gây nghiện tại các giải bóng đá quốc gia, VFF và Viện Khoa học Hình sự – Bộ Công an thống nhất sẽ tổ chức thành lập Tổ công tác chuyên môn. Đơn vị này sẽ kiểm tra sức khỏe bổ sung cho cầu thủ trong thời gian diễn ra hoạt động thi đấu của giải.

Nội dung kiểm tra gồm: Khám sàng lọc, phát hiện nguy cơ chấn thương, chẩn đoán chấn thương đối với cầu thủ và có biện pháp phòng tránh - điều trị phù hợp; lấy mẫu xét nghiệm nước tiểu/máu để phát hiện các chỉ số bất thường và các chất ma túy, chất gây nghiện thông qua lựa chọn ngẫu nhiên từ 2 đến 4 cầu thủ mỗi đội bóng, hoặc cũng có thể không hạn chế mẫu thử trong trường hợp cần thiết.