Vì con mà sống: Người đàn ông bán vé số nuôi con và bốn người thân bệnh tật, có lúc từng muốn nhảy cầu

Mỗi tháng, bao gồm cả tiền trợ cấp và tiền lời từ việc bán vé số, tất cả là khoảng 3 triệu đồng. Số tiền ấy, anh Nguyễn Văn Lợi, ngụ phường Vĩnh Hội, TP.HCM phải nuôi: mẹ già, anh trai, em trai tâm thần và đứa con chậm phát triển. Với gia đình anh, bữa cơm có thịt dường như quá xa xỉ.

Cả gia đình anh gồm 4 người lớn nhưng chỉ có mình anh là còn khả năng lao động. Mẹ anh trước đó bị tai nạn tổn thương cột sống nên chỉ nằm một chỗ. Anh trai mắc bệnh lao, phổi hiện đang nằm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Số tiền trợ cấp hầu hết anh Lợi dành để trả viện phí cho anh mình.



Mỗi ngày, anh Lợi dẫn theo người con chậm phát triển, rong ruổi khắp các hàng quán để bán vé số nuôi cả gia đình Ảnh: KHÁNH TUYÊN

Người đàn ông bán vé số nuôi con và bốn người thân bệnh tật

Người em trai út của anh phát bệnh tâm thần năm 22 tuổi. Lâu lâu khi lên cơn, người em trai lại quậy phá, tấn công những người xung quanh. Anh Lợi phải xích chân em trai lại giữ an toàn cho gia đình và hàng xóm. Buổi sáng, anh chăm sóc mẹ và anh trai. Đêm đến, anh không gởi con cho ai được, đành dẫn theo để tiện coi sóc, bán vé số, kiếm tiền nuôi gia đình.Trước đây, anh Lợi theo nghề phụ hồ, nhưng việc bữa có bữa không. Hết cách, anh quay lại với nghề vé số để có đồng ra đồng vào.

Giữa những đêm chật vật, đã có lúc anh nghĩ quẩn. Khổ quá, bế tắc quá, chẳng biết bấu víu vào đâu. Nhưng rồi nghĩ tới mẹ nằm một chỗ, nghĩ tới con, tới anh em, anh không thể để mình gục ngã.

Người đàn ông bán vé số nuôi con và bốn người thân bệnh tật, có lúc từng muốn nhảy cầu

Cảnh anh Lợi chạy vạy từng bữa cơm đã trở thành hình ảnh quen thuộc với cả xóm. Dù bản thân có khổ cũng chịu, chỉ cần mẹ với mấy anh em trong nhà bớt đau, bớt bệnh là được. Nhịp sống hối hả, những phận người nhỏ bé chỉ mong được nhìn thấy và lắng nghe.

Trong cảnh nghèo, trách nhiệm của một người đàn ông trụ cột càng đè nặng vai anh Lợi. Xấp vé số trên tay là để đổi lấy cơm và hy vọng giữ gia đình anh Lợi đứng vững giữa cuộc đời nhiều giông gió.