Vì đâu trẻ em gây án mạng?

Liên quan vụ '2 mẹ con tử vong nghi do ngộ độc sữa' gây rúng động ở Tiền Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố bị can đối với P.M.Q (14 tuổi). Cha Q. là 1 trong 2 nạn nhân tử vong.