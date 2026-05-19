Vị hôn thê của Ronaldo khoe sắc vóc nóng bỏng ở Cannes

Georgina Rodriguez sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes hôm 18.5 với vẻ gợi cảm, phô trương quen thuộc. Nữ người mẫu gây 'choáng' khi đeo trang sức hơn 300 carat kim cương và ngọc lục bảo.
Dự buổi ra mắt phim Fjord thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes (Pháp) vào hôm 18.5 (giờ địa phương), Georgina Rodriguez khoe sắc trên thảm đỏ trong chiếc váy ren màu tím nhạt tôn thân hình đầy đặn, quyến rũ với những đường cong hút mắt. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đổ dồn vào loạt trang sức mà vị hôn thê của Cristiano Ronaldo đeo trên người.
Theo People, mỹ nhân 32 tuổi đeo trang sức từ Chopard tổng cộng hơn 300 carat kim cương và ngọc lục bảo. Điểm nhấn nổi bật chính là chiếc vòng cổ bằng vàng trắng 18k được đính 234,2 carat ngọc lục bảo với viên đá cỡ đại ở trung tâm và 57,44 carat kim cương. Trên cổ tay người đẹp 9X là chiếc đồng hồ vàng trắng 18k được đính 46,03 carat kim cương. Tất cả đều thuộc bộ sưu tập năm 2026 của hãng trang sức xa xỉ này.
Đáng chú ý không kém là chiếc nhẫn đính hôn với Ronaldo được Georgina Rodriguez đeo trên ngón áp út kể từ khi cặp đôi tuyên bố đính hôn vào tháng 8.2025. Trang sức này được các chuyên gia ước tính có giá trị lên đến 5 triệu USD, nổi bật với viên kim cương chủ được dự đoán lên đến 35 carat.
Bình luận (0)