Vị hôn thê của Ronaldo khoe sắc vóc nóng bỏng ở Cannes

Georgina Rodriguez trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes

Dự buổi ra mắt phim Fjord thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes (Pháp) vào hôm 18.5 (giờ địa phương), Georgina Rodriguez khoe sắc trên thảm đỏ trong chiếc váy ren màu tím nhạt tôn thân hình đầy đặn, quyến rũ với những đường cong hút mắt. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đổ dồn vào loạt trang sức mà vị hôn thê của Cristiano Ronaldo đeo trên người.

Theo People, mỹ nhân 32 tuổi đeo trang sức từ Chopard tổng cộng hơn 300 carat kim cương và ngọc lục bảo. Điểm nhấn nổi bật chính là chiếc vòng cổ bằng vàng trắng 18k được đính 234,2 carat ngọc lục bảo với viên đá cỡ đại ở trung tâm và 57,44 carat kim cương. Trên cổ tay người đẹp 9X là chiếc đồng hồ vàng trắng 18k được đính 46,03 carat kim cương. Tất cả đều thuộc bộ sưu tập năm 2026 của hãng trang sức xa xỉ này.

Đáng chú ý không kém là chiếc nhẫn đính hôn với Ronaldo được Georgina Rodriguez đeo trên ngón áp út kể từ khi cặp đôi tuyên bố đính hôn vào tháng 8.2025. Trang sức này được các chuyên gia ước tính có giá trị lên đến 5 triệu USD, nổi bật với viên kim cương chủ được dự đoán lên đến 35 carat.

Mỹ nhân 32 tuổi dát đầy kim cương, đá quý

Georgina Rodriguez hiện là người mẫu, nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với tài khoản Instagram có hơn 71 triệu người theo dõi. Cô trở nên nổi tiếng khi gắn bó với siêu sao bóng đá Ronaldo từ 2016

Đạo diễn người Romania - Cristian Mungiu (đeo kính) cùng các diễn viên Renate Reinsve, Sebastian Stan Lisa Carlehed, Henrikke Lund Olsen, Vanessa Ceban… trên thảm đỏ trong buổi chiếu phim Fjord. Tác phẩm đang tranh giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79

Đảm nhận vai trò ban giám khảo tại Liên hoan phim Cannes năm nay, Demi Moore biến thảm đỏ thành sàn diễn thời trang, nơi minh tinh biến hóa phong cách mỗi ngày. Lần này, nữ diễn viên Mỹ xuất hiện nổi bật trong chiếc áo lông bất đối xứng kết hợp quần đen thanh lịch, nhấn nhá trang sức kim cương, ngọc lục bảo

Minh tinh Sharon Stone - biểu tượng gợi cảm một thời của màn ảnh Hollywood, khoe vẻ đẹp mặn mà, sang trọng trong thiết kế cao cấp của Miss Sohee với đầm dáng cột và áo choàng được đính cườm, pha phê tinh tế kết hợp họa tiết thêu hoa oải hương

Siêu mẫu Heidi Klum xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu Fjord cùng doanh nhân Kilian Hennessy. Người đẹp diện váy ren vàng dáng corset kết hợp áo choàng trắng

Daisy Edgar-Jones khoe nét yêu kiều khi sải bước trên thảm đỏ trong váy xuyên thấu ánh bạc tôn bờ vai thon

Hoa hậu Hoàn vũ 2016 Iris Mittenaere diện váy trắng bất đối xứng với phần cổ cao gợi liên tưởng đến đóa hoa rum trắng. Phom dáng ôm sát cơ thể cùng đường xẻ cao giúp nàng hậu Pháp khoe trọn vóc dáng thanh mảnh với đôi chân thon dài