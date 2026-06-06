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Thế giới

Vì không khí độc hại, 3 tiểu bang Mỹ khuyến cáo người dân đóng kín cửa

Phi Yến
Phi Yến
06/06/2026 15:01 GMT+7

Hơn 1 triệu người Mỹ được khuyến cáo nên đóng chặt cửa sổ và hạn chế ra ngoài vì một đám mây không khí độc hại quét qua vùng Tây Nam nước này.

Americans in three states told to close windows now as lung-penetrating toxins fill the air - Ảnh 1.

Không khí độc hại được phát hiện ở Texas, New Mexico và Arizona hôm 5.6

ảnh: epa

Nhiều trạm quan trắc chất lượng không khí ở bang Texas, New Mexico và một số khu vực của bang Arizona đã phát đi cảnh báo sau khi ghi nhận nồng độ các hạt bụi độc hại và có khả năng gây nguy hiểm tăng vọt trong lúc bão bụi ập đến vào sáng 5.6 (giờ địa phương).

Thành phố lớn nhất của Mỹ có mức báo động không khí cao nhất ở vùng Trung Tây trong đợt này là El Paso (bang Texas), nằm dọc theo biên giới Mỹ với Mexico và có gần 900.000 dân, theo Daily Mail hôm 6.6.

Tuy nhiên, dải không khí bẩn và có khả năng nguy hiểm được xác định trải dài 320 km dọc theo ranh giới giữa Texas và New Mexico.

Nguyên nhân của ô nhiễm không khí là hạt bụi mịn PM10, đủ nhỏ để xâm nhập sâu vào phổi người, gây viêm nhiễm, khó thở và dẫn đến những vấn đề sức khỏe khác.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) xếp loại không khí trên toàn bộ vùng đô thị El Paso là "không tốt cho sức khỏe", trong khi một đám mây bụi được phát hiện gần căn cứ Fort Bliss của Lục quân Mỹ là "rất không tốt cho sức khỏe".

Theo dự án Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) Thế giới, AQI ở phần phía bắc El Paso lên đến 411.

AQI thường chỉ được đo trên thang điểm từ 0 đến 500. Khi chỉ số chất lượng không khí rơi vào ngưỡng 300 đến 500, EPA khuyến cáo tất cả người dân nên tránh mọi hoạt động thể chất ngoài trời.

Các chuyên gia cho rằng tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở El Paso phần lớn xuất phát từ đặc điểm địa lý tự nhiên của thành phố, nơi thường xuyên xuất hiện bão bụi từ sa mạc Chihuahuan.

Bên cạnh đó, khói mù và khí thải xe cộ, xe tải cùng các nhà máy tại thành phố Ciudad Juárez (Mexico) cũng lan qua biên giới với Mỹ.

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