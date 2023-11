Vi khuẩn kháng thuốc ngày càng gia tăng tại Việt Nam

Theo WHO tại Việt Nam, người dân chỉ nên dùng thuốc kháng sinh và các loại thuốc chống vi sinh vật khác do nhân viên có chuyên môn và thẩm quyền kê đơn, luôn tuân thủ theo lời khuyên của nhân viên y tế khi sử dụng kháng sinh; không bao giờ dùng chung hoặc sử dụng kháng sinh còn thừa của người khác; ngăn ngừa nhiễm trùng bằng cách rửa tay thường xuyên, chuẩn bị thức ăn hợp vệ sinh, tránh tiếp xúc gần với người bệnh, thực hành tình dục an toàn và tiêm chủng đầy đủ.

Trên thế giới, năm 2017 có khoảng 558.000 trường hợp mắc lao đã kháng với thuốc rifampicin và 82% trường hợp kháng rifampicin là lao đa kháng thuốc. Các phác đồ điều trị lao đa kháng thường kéo dài, kém hiệu quả và đắt hơn nhiều so với phác đồ điều trị vi khuẩn lao chưa kháng. Dưới 60% ca bệnh lao đa kháng được điều trị khỏi.

Kháng thuốc HIV có thể là thách thức lớn với mục tiêu kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030. Theo ước tính của WHO, kháng thuốc điều trị HIV có thể gây ra thêm 135.000 ca tử vong, 105.000 ca nhiễm HIV mới tương ứng với chi phí 650 triệu đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới trên toàn cầu.

Dự báo đến 2050, chi phí do kháng kháng sinh trên toàn cầu lên tới 100.000 tỉ đô la Mỹ và gây ra khoảng 10 triệu ca tử vong thêm trong mỗi năm.