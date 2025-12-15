Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

‘Vì một thế giới tốt đẹp hơn’ của Chubb Life Việt Nam được AmCham ghi nhận

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
15/12/2025 12:01 GMT+7

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) vừa được Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) vinh danh Giải thưởng ghi nhận Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025. Sự ghi nhận này phản ánh những nỗ lực bền bỉ và tác động xã hội sâu rộng mà Chubb Life Việt Nam đã tạo dựng trong suốt hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam.

‘Vì một thế giới tốt đẹp hơn’ của Chubb Life Việt Nam được AmCham ghi nhận- Ảnh 1.

Chubb Life Việt Nam được AmCham trao tặng Giải thưởng ghi nhận Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025, ghi nhận cam kết minh bạch, quản trị tốt và phát triển bền vững trong suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam

Chubb Life Việt Nam được đánh giá cao nhờ cách tiếp cận trách nhiệm xã hội như một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển. Mỗi sáng kiến cộng đồng đều được xây dựng bài bản, giám sát chặt chẽ và triển khai nhất quán, với sự chung tay của các đối tác, nhân viên và đội ngũ kinh doanh trên toàn quốc.

Trong 20 năm qua, doanh nghiệp đã hỗ trợ hơn 57.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó xây dựng và cải tạo 10 ngôi trường, trao tặng hơn 40.000 suất học bổng và quà khuyến học trên cả nước. Riêng trong năm 2025, thông qua chương trình "Chubb Life – Vì tương lai em", gần 1.500 suất học bổng và hơn 6.300 phần quà đã được trao tới các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm những vùng vừa chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

