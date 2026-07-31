Vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình vẫn có thể được kết nạp Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng trong quý 2/2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ẢNH: TTXVN

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét và cơ bản thống nhất với báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng quý 2/2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý được nêu trong kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là kết thúc hiệu lực Quy định số 05-QĐi/TW, ngày 28.8.2018 của Ban Bí thư về kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng.

Kết luận nêu rõ: “Các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ kết luận của Ban Bí thư để triển khai thực hiện việc xem xét, kết nạp đảng viên đối với những người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình theo quy định hiện hành của Đảng".

Kết luận yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV, báo cáo Thường trực Ban Bí thư kết quả việc tổ chức hội nghị trong toàn Đảng.

Kết luận cũng nêu một số nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Hoàn thành việc sắp xếp, thành lập tổ chức Đảng ở thôn, tổ dân phố

Với các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc và bí thư cấp ủy tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghiêm túc, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, tập trung vào những nội dung mới trong các quy định về thi hành Điều lệ Đảng, về những điều đảng viên không được làm; các nhiệm vụ sau sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời tăng cường, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội; kịp thời định hướng, xử lý hiệu quả những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong thực tiễn.

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu quán triệt, triển khai kết luận 58 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tập trung các giải pháp về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

Đặc biệt chủ động các giải pháp đổi mới, đột phá trong công tác củng cố tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở, phát triển đảng viên để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong nhiệm kỳ.

Chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp, thành lập tổ chức Đảng ở thôn, tổ dân phố và kiện toàn chi ủy đồng bộ, thống nhất với việc sắp xếp, thành lập thôn, tổ dân phố theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.,..