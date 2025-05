Vi phạm giao thông, chỉ tăng phạt tiền thì chưa đủ

Ngoài vi phạm giao thông đường bộ, dự thảo luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) còn đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa với nhiều lĩnh vực khác.

Trong đó, vi phạm về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (hiện không quy định) có mức phạt tối đa là 30 triệu đồng; vi phạm về dữ liệu (hiện không quy định) là 200 triệu đồng; vi phạm về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo (hiện không quy định) là 500 triệu đồng.

Ngoài ra, vi phạm về an ninh trật tự, an toàn xã hội tăng từ 40 triệu đồng lên 75 triệu đồng; vi phạm về PCCC, cứu nạn, cứu hộ tăng từ 50 triệu đồng lên 200 triệu đồng; vi phạm về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng tăng từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng; vi phạm về đê điều tăng từ 100 triệu đồng lên 250 triệu đồng; vi phạm về phòng, chống thiên tai tăng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng.