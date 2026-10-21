Vi phạm kinh doanh casino, trò chơi có thưởng, bị phạt đến 200 triệu đồng

Đây là mức phạt đáng chú ý tại Nghị định 391/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng vừa được Chính phủ ban hành.

Từ 5.12, vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng ẢNH: T.N

Theo nghị định, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức vi phạm là 200 triệu đồng, cá nhân là 100 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng có thời hạn; tịch thu tang vật và phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này là 1 năm. Với hành vi đang được thực hiện, thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện vi phạm; với hành vi đã kết thúc, thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi.

Kinh doanh đặt cược trái phép bị phạt đến 200 triệu đồng

Nghị định quy định 17 nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực đặt cược, 15 nhóm trong lĩnh vực casino, 15 nhóm trong lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và 4 nhóm liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược, mức phạt từ 180 - 200 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như kinh doanh vượt phạm vi được cấp phép; lợi dụng kết quả sự kiện đặt cược để tham gia đặt cược hoặc tổ chức kinh doanh đặt cược trái phép; kinh doanh loại hình, sản phẩm đặt cược trái quy định, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi bán vé đặt cược cho người không thuộc đối tượng được phép tham gia bị phạt từ 130 - 150 triệu đồng. Riêng hành vi cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược bị phạt từ 160 - 180 triệu đồng.

Các mức phạt trên áp dụng đối với tổ chức. Mức phạt đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức.

Tài khoản sử dụng tên giả bị phạt từ 130 - 150 triệu đồng

Đối với hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, nghị định quy định mức phạt từ 40 - 100 triệu đồng đối với vi phạm về hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bị phạt từ 90 - 200 triệu đồng. Hành vi bố trí điểm kinh doanh không đúng quy định bị phạt từ 180 - 200 triệu đồng; vi phạm về thời gian hoạt động bị phạt từ 40 - 200 triệu đồng.

Trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, hành vi thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh, tài khoản sử dụng tên giả bị phạt từ 130 - 150 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt từ 180 - 200 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền; không tố giác hành vi tài trợ khủng bố; trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tiền, tài sản, nguồn lực kinh tế, dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ khác cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Nghị định có hiệu lực từ 5.12, các hành vi nêu trên bị xử phạt hành chính khi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.