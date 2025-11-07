Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Vi phạm quy định xả lũ thủy điện có thể bị phạt đến 500 triệu đồng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
07/11/2025 09:59 GMT+7

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 290/2025 của Chính phủ ngày 6.11 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. Nghị định này quy định mức xử phạt tối đa 500 triệu đồng trong vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên nước.

Cụ thể, Nghị định quy định rõ mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong quá trình vận hành hồ chứa gồm:

Vi phạm quy định về bảo đảm mực nước trước lũ trong điều kiện thời tiết bình thường trong mùa lũ, bị phạt từ 30 - 250 triệu đồng. Vi phạm quy định trong quá trình cắt, giảm lũ cho hạ du, phạt tiền từ 100 - 250 triệu đồng. Vi phạm quy định về vận hành xả nước về hạ du trong điều kiện bình thường trong mùa lũ, phạt tiền từ 110 - 250 triệu đồng.

Mức phạt tiền trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Tức mức phạt cao nhất đối với cá nhân 250 triệu đồng, với tổ chức lên đến 500 triệu đồng nếu vi phạm.

Vi phạm quy định xả lũ thủy điện có thể bị phạt đến 500 triệu đồng- Ảnh 1.

Vi phạm quy định về vận hành xả nước về hạ du trong điều kiện bình thường trong mùa lũ, phạt tiền từ 110 - 250 triệu đồng

ẢNH: NGỌC THƠM

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định mức phạt đối với vi phạm quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Cụ thể, phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng với hành vi sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và các loại hóa chất khác trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không đúng quy định của pháp luật gây ô nhiễm nguồn nước, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không có phương án, trang thiết bị, nhân lực bảo đảm phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm nước biển khi hoạt động trên biển; không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây suy thoái nguồn nước; không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây nhiễm mặn nguồn nước.

Phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây cạn kiệt nguồn nước.

Các hành vi vi phạm các quy định về ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước bị phạt từ 30 - 60 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn nước bị phạt từ 300.000 - 250 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước bị phạt từ 50 - 180 triệu đồng.

Ngoài ra, hành nghề khoan nước dưới đất không có giấy phép cũng bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng đối với công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách đến 110 mm; từ 30 - 40 triệu đồng đối với công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách lớn hơn 110 - 250 mm; từ 40 - 60 triệu đồng đối với công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách lớn hơn 250 mm.

