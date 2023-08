Vì sao 2 Bộ từ chối giám định nguyên nhân sạt lở mỏ titan ở Bình Thuận?

Chiều 7.8, trả lời báo chí tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức, về tiến độ điều tra vụ 4 công nhân tử vong khi đang khai thác mỏ titan Suối Nhuôm của Công ty TNHH Tân Quang Cường vào hồi tháng 10.2022, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cả Bộ TN-MT và Bộ Công thương đều từ chối giám định nguyên nhân gây sạt lở bãi cát thải mỏ titan.

Hoạt động khai thác titan ở mỏ nam Suối Nhuôm của Công ty TNHH Tân Quang Cường QUẾ HÀ

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ các tang vật để phục vụ công tác điều tra; phân công thụ lý tin báo "Vi phạm các quy định về an toàn lao động" để tổ chức xác minh, thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan theo quy định pháp luật.

Trưng cầu giám định từ Bộ TN-MT

Ngày 14.11.2022, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam đã ra quyết định trưng cầu Sở TN-MT giám định nguyên nhân vụ sạt lở bãi thải tại mỏ titan của Công ty TNHH Tân Quang Cường.

Tiếp đến, ngày 16.2.2023, Cơ quan CSĐT Công an Hàm Thuận Nam ra quyết định trưng cầu Bộ TN-MT giám định các nội dung có liên quan đến hoạt động di dời bãi thải tạm của Công ty TNHH Tân Quang Cường, như: nguyên nhân sạt lở bãi thải tạm; phương pháp di dời cát thải tại bãi thải tạm của Công ty TNHH Tân Quang Cường có đảm bảo an toàn kỹ thuật lao động khi khai thác không ?

Các cơ quan chức năng đang tìm kiếm các công nhân bị cát vùi lấp QUẾ HÀ

Đến ngày 20.2.2023, do hết thời hạn xác minh tin báo nhưng chưa có kết quả giám định những vấn đề nêu trên nên Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ (Số 01/QĐ-CSĐT).

Mãi đến ngày 29.5.2023, Bộ TN-MT mới ban hành kết luận giám định. Qua đó, Bộ TN-MT chỉ kết luận hoạt động di dời bãi thải tạm của Công ty TNHH TM Tân Quang Cường là hoạt động khoáng sản. Còn nguyên nhân sạt lở, phương pháp di dời bãi thải tạm có đảm bảo an toàn kỹ thuật lao động không thì Bộ TN-MT xác định "không thuộc chức năng, nhiệm vụ" nên không trả lời.

Phục hồi tin báo, trưng cầu Bộ Công thương

Ngày 7.6.2023, Cơ quan CSĐT Công an Hàm Thuận Nam ra quyết định phục hồi giải quyết tin báo (Số 01/QĐ-CSĐT), tiếp tục ban hành quyết định trưng cầu Bộ Công thương giám định.

Tuy nhiên, đến ngày 4.7.2023, thời hiệu xác minh tin báo đã hết nhưng chưa có kết quả giám định của Bộ Công thương nên Cơ quan CSĐT Công an Hàm Thuận Nam lại ra quyết định tạm đình chỉ (Số 03/QĐ-CSĐT).

Đến ngày 17.7.2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp nhận công văn của Bộ Công Thương với nội dung: "Từ chối tiếp nhận trưng cầu giám định với lý do hiện trường xảy ra sự cố không còn đảm bảo nguyên trạng, các công nhân trực tiếp tham gia thực hiện công việc di dời tại thời điểm xảy ra sự cố đã thiệt mạng (sự cố khiến công nhân tử vong - PV)".

Cơ quan CSĐT và Viện kiểm sát đang phối hợp khám nghiệm hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra QUẾ HÀ

"Đến nay, việc trưng cầu giám định các nội dung liên quan không giám định được, do vậy chưa đủ căn cứ xác định vụ sạt lở trên có dấu hiệu của tội phạm hay không ? Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam tạm đình chỉ xác minh tin báo; đồng thời tiếp tục xin ý kiến các cơ quan liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật", lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận nêu.

Cũng theo Công an tỉnh Bình Thuận, qua nắm tình hình, gia đình các nạn nhân đã được Công ty TNHH Tân Quang Cường hỗ trợ thỏa đáng nên không đặt vấn đề xử lý trách nhiệm hình sự đối với vụ việc trên.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Công ty Tân Quang Cường thực hiện di chuyển cát từ bãi thải đến vị trí khác cách đó 400 m bằng phương pháp bơm nước, nhằm lấy mặt bằng phục vụ thi công đường ĐT 719B.



Khoảng 16 giờ ngày 15.10.2022, khi 5 công nhân đang làm việc, cát sạt lở từ độ cao 20 m xuống vùi lấp, làm 4 công nhân tử vong.

Mỏ titan nam Suối Nhum của Công ty Tân Quang Cường có vị trí khai thác kéo dài từ xã Thuận Quý đến xã Tân Thành, H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), do Bộ TN-MT cấp phép từ tháng 4.2015, với diện tích 515 ha, thời hạn khai thác 23 năm.