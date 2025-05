Vì sao 30.4 Đà Lạt vắng vẻ, qua 1.5 đông nghẹt du khách?

Chiều 3.5, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, TP.Đà Lạt và các địa phương trong tỉnh ước đón khoảng 240.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng (tăng khoảng 14,3% so với cùng kỳ năm 2024).

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 14.000 lượt khách (tăng 75% so với cùng kỳ năm 2024), khách nội địa ước đạt 226.000 lượt khách (tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2024), lượng khách qua lưu trú ước đạt 160.000 lượt (tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024).

Ngày 30.4 và sáng 1.5 năm nay, đường phố Đà Lạt khá vắng vẻ ẢNH: LÂM VIÊN

Kỳ nghỉ lễ năm nay ở Đà Lạt cũng khá đặc biệt. Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ (30.4) đường phố Đà Lạt thông thoáng, vắng vẻ; các điểm tham quan du lịch cũng vắng bóng du khách. Nguyên nhân là do rất nhiều người Đà Lạt đón xe xuống TP.HCM để hòa chung niềm vui, xem diễu binh, diễu hành, xem bắn pháo hoa…

Tuy nhiên, từ trưa 1.5, đường phố Đà Lạt bắt đầu nhộn nhịp, đông đúc xe cộ đến từ TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác. Tới buổi tối, hàng chục ngàn người đã có mặt tại quảng trường Lâm Viên (TP.Đà Lạt) diễn ra vòng chung kết Dalat Best Dance Crew 2025 - Hoa Sen Home International Cup (bảng quốc tế) và tại khu du lịch Lavender bên hồ Tuyền Lâm diễn ra Noo's Chill Night - The Concert của ca sĩ Noo Phước Thịnh... xem chương trình.

Hàng ngàn du khách đến với sự kiện âm nhạc của ca sĩ Noo Phước Thịnh ẢNH: LÂM VIÊN

Dịp lễ này, hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ không tăng giá, giá phòng dao động từ 250.000 - 350.000 đồng/đêm đối với phòng đơn, phòng đôi từ 450.000 - 700.000 đồng/đêm. Các khách sạn tiêu chuẩn từ 3 đến 4 sao, giá tăng nhẹ so với ngày thường từ 10 - 20%. Giá cả dịch vụ ăn uống ổn định.

Đường vào chợ Đà Lạt rực rỡ cờ hoa ẢNH: LV

Đến đầu năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng có 3.186 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 40.749 phòng, bao gồm 451 khách sạn từ 1-5 sao với 13.426 phòng. Trong đó, có 56 khách sạn cao cấp (3-5 sao) với 4.942 phòng và 395 khách sạn từ 1-2 sao với 8.484 phòng.

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Khoa học và Thông tin TP.Đà Lạt, cho biết thống kê sơ bộ lượng khách trong nước và quốc tế đặt phòng trước dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay đạt khoảng 70%, do đó dịp nghỉ lễ 30.4 năm nay không xảy ra tình trạng "cháy" phòng".