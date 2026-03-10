Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Vì sao ăn ít đường bột nhưng đường huyết vẫn cao?

Ngọc Quý
10/03/2026 00:09 GMT+7

Không ít người tin rằng chỉ cần giảm lượng tinh bột và đường là có thể kiểm soát đường huyết hiệu quả. Nhưng trên thực tế, đường huyết không chỉ phụ thuộc vào đường bột từ thực phẩm mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác.

Dưới đây là những thói quen khiến đường huyết tăng cao dù ăn ít đường bột.

Thiếu ngủ

Giấc ngủ có vai trò quan trọng với khả năng điều hòa đường huyết. Khi ngủ không đủ, hoóc môn cortisol sẽ tăng lên, từ đó kích thích gan giải phóng đường glucose vào máu và làm tăng đường huyết, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

4 thói quen làm đường huyết tăng cao dù có ăn ít đường bột - Ảnh 1.

Uống cà phê khi bụng đói có thể làm tăng đường huyết tạm thời, đặc biệt là vào buổi sáng

Uống cà phê khi bụng đói

Nhiều người có thói quen uống cà phê vào buổi sáng. Thế nhưng, uống cà phê khi bụng đói có thể ảnh hưởng đến đường huyết ở một số người. Thành phần quan trọng của cà phê là caffeine, một chất kích thích hệ thần kinh trung ương.

Khi đi vào cơ thể, caffeine làm tăng tiết hoóc môn cortisol. Vào buổi sáng, cortisol vốn đã tăng tự nhiên. Nếu uống cà phê ngay khi vừa thức dậy, phản ứng cortisol có thể mạnh hơn, dẫn đến việc gan giải phóng thêm đường glucose vào máu.

Điều đó không có nghĩa phải bỏ hoàn toàn cà phê. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên uống cà phê sau khi đã ăn nhẹ.

Ngồi quá lâu và ít vận động

Cơ bắp giúp cơ thể sử dụng đường glucose trong máu để tạo ra năng lượng. Do đó, vận động đều đặn giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Ngược lại, khi ngồi lâu và ít vận động, cơ bắp sẽ hấp thụ đường glucose ít đi đáng kể. Điều này khiến glucose dễ tích tụ trong máu hơn và làm tăng đường huyết.

Ít vận động, chẳng hạn ngồi làm việc nhiều giờ trước máy tính hoặc ít đi lại trong ngày, có thể khiến cơ thể khó kiểm soát đường huyết. Chỉ cần đứng dậy đi lại vài phút mỗi giờ hoặc đi bộ nhẹ sau bữa ăn cũng có thể giúp cơ thể tiêu hao đường tốt hơn, nhờ đó ổn định được đường huyết.

Bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng là thói quen khá phổ biến ở những người muốn giảm cân hoặc nhịn ăn theo giờ. Tuy nhiên, ở một số người, thói quen này có thể khiến đường huyết tăng cao hơn vào các bữa ăn sau. Sau một đêm ngủ, cơ thể cần năng lượng để bắt đầu ngày mới. Nếu không ăn sáng, cơ thể có thể tự tạo thêm đường và đưa vào máu để duy trì năng lượng.

Ngoài ra, bỏ bữa sáng cũng khiến nhiều người đói hơn vào bữa trưa và dễ ăn nhiều hơn bình thường. Khi đó, lượng đường trong máu sau bữa ăn có thể tăng cao hơn so với khi có ăn sáng đầy đủ.

Muốn ổn định đường huyết, mọi người nên ăn sáng với đủ protein, chất xơ và chất béo có lợi. Những thành phần này không những giảm cảm giác đói trong ngày mà còn giúp đường huyết ổn định hơn, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

