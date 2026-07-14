Vì sao Apple Watch bỗng xuất hiện viền xanh kỳ lạ?

Dù các thiết bị Apple nổi tiếng là thân thiện, Apple Watch vẫn là một chiếc đồng hồ thông minh phức tạp với nhiều đặc thù riêng mà không phải ai cũng hiểu rõ. Nếu bạn đột nhiên nhìn thấy một vòng tròn hoặc đường viền màu xanh dương bí ẩn xuất hiện trên màn hình, đừng quá lo lắng vì đây không phải lỗi phần cứng. Thực chất, vết màu này chỉ là dấu hiệu thông báo của một trong hai tính năng hỗ trợ tiếp cận đã vô tình được kích hoạt trên thiết bị của bạn.

Viền xanh bí ẩn đột nhiên xuất hiện trên Apple Watch ẢNH: APPLE SUPPORT

Nguyên nhân xuất hiện viền xanh trên Apple Watch

Tính năng đầu tiên có thể là AssistiveTouch, cho phép người dùng điều hướng giao diện đồng hồ bằng cử chỉ ngón tay và bàn tay mà không cần chạm vào màn hình. Khi đó, vòng tròn màu xanh đóng vai trò như một con trỏ hiển thị để cho biết tùy chọn nào đang được lựa chọn. Khả năng thứ hai là tính năng VoiceOver đã được bật, một công cụ hữu ích giúp đọc to các nút và văn bản khi người dùng loay hoay trong bóng tối hoặc đối với những người bị suy giảm thị lực.

Mặc dù hai chức năng này cực kỳ tiện lợi đối với người lớn tuổi hoặc người hạn chế về thị lực, chúng lại trở thành sự phiền toái nếu bạn không cố ý bật. Để tắt tính năng AssistiveTouch, bạn chỉ cần truy cập vào mục Cài đặt (Settings), chọn Trợ năng (Accessibility), tìm đến AssistiveTouch và gạt công tắc để tắt hoàn toàn. Tại menu này, nếu chỉ muốn thay đổi màu sắc của vòng viền xanh cho đỡ khó chịu, bạn cũng có thể chọn mục Màu sắc (Color) để tùy chỉnh.

Đối với tính năng đọc thành tiếng VoiceOver, quy trình thực hiện thủ công cũng có các bước tương tự như trên. Người dùng chỉ cần điều hướng theo lộ trình từ Cài đặt (Settings), chọn mục Trợ năng (Accessibility), tìm đến mục VoiceOver và gạt công tắc theo hướng tắt để loại bỏ đường viền nhấp nháy. Việc hiểu rõ các lối tắt này sẽ giúp bạn dễ dàng làm chủ thiết bị và nhanh chóng đưa màn hình trở lại trạng thái hiển thị bình thường như cũ.

Nếu không muốn thực hiện nhiều bước bấm menu phức tạp, Apple cũng cung cấp một giải pháp thay thế nhanh chóng và tiện lợi thông qua trợ lý ảo. Bạn chỉ cần nhấc đồng hồ lên và ra lệnh: "Hey Siri, turn off AssistiveTouch" (Hey Siri, tắt AssistiveTouch) hoặc "Hey Siri, turn off VoiceOver" (Hey Siri, tắt VoiceOver), trợ lý AI sẽ lập tức thực hiện mọi thao tác xử lý, giúp loại bỏ hoàn toàn đường viền màu xanh dương trên màn hình.