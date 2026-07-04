5 món đồ Apple bị 'khai tử' nhưng vẫn được iFan săn lùng

Trong bối cảnh giá cả các thiết bị công nghệ mới của Apple liên tục leo thang, xu hướng tìm mua các sản phẩm đã bị khai tử đang trở thành một lựa chọn kinh tế. Mặc dù hãng thường xuyên tung ra các mẫu máy mới để thúc đẩy người dùng nâng cấp, chất lượng hoàn thiện phần cứng tuyệt vời giúp các thiết bị đời cũ vẫn hoạt động bền bỉ. Nếu đang săn tìm những món đồ công nghệ giá rẻ cho các nhu cầu cơ bản, dưới đây là những thiết bị đã ngừng bán ít nhất 5 năm nên cân nhắc sở hữu.

iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 3)

Ra mắt từ năm 2018 và hiện nằm trong danh sách sản phẩm lỗi thời của Apple, mẫu máy này vẫn là một lựa chọn ấn tượng cho những ai cần tìm máy tính bảng. Điểm 'ăn tiền' lớn nhất của thiết bị là màn hình Liquid Retina 12,9 inch sử dụng công nghệ IPS với độ phân giải sắc nét. Bên cạnh đó, việc sở hữu tần số quét 120 Hz giúp mọi thao tác cuộn trang và chuyển động trên màn hình trở nên mượt mà.

Mẫu iPad Pro 12,9 inch Gen 3 tân trang ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SMART GEAR

Đây cũng là dòng máy đặt nền móng cho ngôn ngữ thiết kế hiện đại với viền màn hình mỏng tràn cạnh và loại bỏ nút Home để nhường chỗ cho Face ID. Máy còn đi kèm cổng USB-C tiện lợi và sở hữu cấu hình chip A12X Bionic đủ tốt cho các tác vụ hằng ngày. Hiện tại, người dùng có thể dễ dàng tìm mua mẫu iPad Pro này trên thị trường máy cũ với mức giá tương đối dễ chịu, dao động từ 8,5 đến 11,5 triệu đồng.

MacBook Pro (13 inch, 2019)

Mẫu máy tính xách tay MacBook Pro 13 inch phiên bản 2019 cấu hình 4 cổng Thunderbolt 3 vẫn là một công cụ làm việc đáng sở hữu. Thiết bị được trang bị vi xử lý Intel Core i5 lõi tứ với xung nhịp 2,4 GHz, đi kèm bộ nhớ RAM 8 GB và ổ cứng SSD 256 GB. Cấu hình này dù không còn là cao cấp ở thời điểm hiện tại nhưng vẫn đáp ứng mượt mà các tác vụ văn phòng cơ bản.

MacBook Pro (13 inch, 2019) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Đặc biệt, chiếc laptop này đánh dấu là dòng sản phẩm cuối cùng của Apple sử dụng thiết kế bàn phím cánh bướm đầy cá tính và gây nhiều tranh cãi. Nếu bạn yêu thích cảm giác gõ độc đáo của kiểu bàn phím cổ điển này, phiên bản 2019 chính là mẫu máy sở hữu thiết kế hoàn thiện nhất.

iPhone 11 Pro

Lý do lớn nhất khiến iPhone 11 Pro vẫn đáng tiền nằm ở chính sách hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài của Apple. Dù đã ra mắt được gần 7 năm, chiếc điện thoại này vẫn là dòng máy đời sâu nhất được hãng ưu ái hỗ trợ lên hệ điều hành iOS 26. Thiết bị cũng sở hữu màn hình OLED chất lượng cao mang lại khả năng hiển thị màu sắc rõ nét.

Mẫu iPhone 11 Pro gần 7 năm tuổi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INC MAGAZINE

Đây là chiếc điện thoại đầu tiên của 'nhà táo' được trang bị cụm ba camera sau linh hoạt, kết hợp giữa các ống kính góc rộng, siêu rộng và tele. Tuy không có kết nối 5G hay tần số quét cao, mạng 4G hiện tại vẫn hoàn toàn đủ nhanh và phủ sóng rộng rãi để sử dụng ổn định. Người dùng có thể sở hữu chiếc máy này làm thiết bị liên lạc chính trong vài năm tới với mức giá chỉ từ 5 đến 6 triệu đồng.

iPod classic

Dù đã chính thức bị Apple khai tử từ tháng 9.2014, chiếc máy nghe nhạc iPod classic vẫn giữ vững vị thế biểu tượng huyền thoại của mình. Trong thời đại ngày nay, một thiết bị chuyên dụng để nghe nhạc giải trí độc lập giúp người dùng hoàn toàn thoát khỏi sự làm phiền của các thuật toán hay thông báo ứng dụng. Phiên bản thế hệ thứ sáu với dung lượng từ 80 GB trở lên hoàn toàn đủ để lưu trữ hàng ngàn bài hát chất lượng cao.

Thị trường iPod classic vẫn rất nhộn nhịp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BRAND EQUITY

Thiết bị này hiện tạo nên một làn sóng hồi sinh mạnh mẽ trong cộng đồng những người đam mê công nghệ hoài cổ. Xung quanh chiếc iPod classic là một cộng đồng độ chế rất sôi nổi, cho phép người dùng thoải mái nâng cấp ổ cứng SSD, thêm Bluetooth hay đổi sang cổng USB-C. Trên các thị trường đồ cũ, bạn có thể dễ dàng tìm mua một chiếc máy nghe nhạc mang tính biểu tượng này với giá chỉ từ 1 triệu đồng, hoặc bản 'độ' vỏ/nâng cấp SSD và pin mới với giá khoảng 6 triệu đồng.

Apple Watch Series 5

Phát hành từ năm 2019, Apple Watch Series 5 là một giải pháp theo dõi sức khỏe và vận động vô cùng tiết kiệm ở thời điểm hiện tại. Điểm cộng lớn của dòng sản phẩm này là tính năng màn hình luôn bật (Always-On) giúp xem giờ và thông tin tức thì mà không cần nhấc cổ tay. Thiết kế ngoại hình của máy trông vẫn thời thượng và không hề có cảm giác khác biệt quá nhiều so với các dòng đồng hồ mới.

Hình ảnh Apple Watch Series 5 trên tay người dùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MASHABLE

Thiết bị hỗ trợ đầy đủ các tính năng thông minh hữu ích như gọi khẩn cấp quốc tế, đo nhịp tim, theo dõi chu kỳ và giám sát nhiều chế độ tập thể thao. Apple đã chính thức dừng hỗ trợ cập nhật phần mềm kể từ phiên bản watchOS 10.6.1, điều này không gây ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Mức giá hiện tại cho các thiết bị cũ dao động từ 1,9 đến 5 triệu đồng tùy phiên bản.