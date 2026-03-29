Samsung 'hồi sinh' màu đen thuần khiết với công nghệ màn hình QuantumBlack

Sau nhiều năm khiến người dùng khó chịu vì màu đen không thuần khiết dưới ánh sáng mạnh, công nghệ QD-OLED cuối cùng đã có bước nhảy vọt với lớp phủ 'không thể đen hơn' thế hệ mới mang tên QuantumBlack.

Công nghệ QuantumBlack mới có gì đáng chú ý?

Theo Tom's Hardware, mặc dù được đánh giá là những màn hình có màu sắc rực rỡ nhất thế giới, nhưng các dòng QD-OLED lâu nay vẫn tồn tại một điểm yếu chí mạng là mất độ tương phản khi gặp ánh sáng. Chỉ cần một chút nắng từ cửa sổ hay ánh đèn phòng, màu đen sâu thẳm sẽ ngay lập tức biến thành sắc tím bạc, khiến trải nghiệm hình ảnh giảm sút đáng kể.

Nguyên nhân đến từ việc Samsung loại bỏ lớp phân cực để tối ưu độ sáng, khiến ánh sáng môi trường dễ dàng 'xâm nhập' và phản xạ ngược lại từ lớp nền xanh dương của tấm nền.

Công nghệ QuantumBlack mới của Samsung vừa được ra mắt ẢNH: SAMSUNG

Để giải quyết nhược điểm cố hữu, tại triển lãm công nghệ mới nhất, Samsung Display đã chính thức trình làng lớp phủ QuantumBlack. Đây không chỉ là một cái tên mang tính chất quảng cáo, mà là một lớp màng lọc ánh sáng được tích hợp thẳng vào quy trình sản xuất tấm nền năm 2026.

Kết quả thực tế đã gây kinh ngạc cho giới chuyên môn khi:

Giảm phản xạ 20% : Ánh sáng môi trường giờ đây bị 'nuốt chửng', giúp màn hình giữ được độ đen sâu ngay cả trong phòng sáng.

: Ánh sáng môi trường giờ đây bị 'nuốt chửng', giúp màn hình giữ được độ đen sâu ngay cả trong phòng sáng. Tạm biệt màu tím : Cấu trúc màng mới ngăn chặn sự pha trộn ánh sáng, loại bỏ hoàn toàn sắc tím/đỏ tươi gây khó chịu.

: Cấu trúc màng mới ngăn chặn sự pha trộn ánh sáng, loại bỏ hoàn toàn sắc tím/đỏ tươi gây khó chịu. Độ bền kinh ngạc: Độ cứng bề mặt được nâng từ 2H lên 3H, có khả năng chống lại các vết xước do móng tay - điều vốn là nỗi khiếp sợ của các chủ sở hữu màn hình OLED trước đây.

Dù Samsung là đơn vị sản xuất, nhưng lợi ích này sẽ lan tỏa tới tất cả 'ông lớn' khác. Các dòng màn hình cao cấp cho năm 2026 của Asus, MSI, Gigabyte hay AOC đều sẽ trang bị công nghệ này dưới những cái tên như BlackShield hay Obsidian Shield.

Dù tên gọi là gì, thông điệp vẫn rõ ràng là thời đại của những chiếc màn hình OLED bị bóng gương và bạc màu đã chính thức khép lại.