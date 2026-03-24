Samsung tìm lời giải cho chiếc điện thoại Galaxy ấn tượng nhất

Theo Digitaltrends, đây là ý tưởng mà Samsung được báo cáo phát triển trong thời gian dài, nhưng giờ đây một sản phẩm "gần giống với thực tế" mới xuất hiện. Thiết bị mới được thiết kế theo kiểu dáng trượt, cho phép màn hình mở rộng ra ngoài thay vì gập vào trong, có thể giữ nguyên trạng thái phẳng khi mở rộng không gian sử dụng.

Sự thay đổi này có thể tạo ra trải nghiệm sử dụng điện thoại hằng ngày hoàn toàn mới. Màn hình mở rộng dự kiến sẽ có kích thước khoảng 7 inch, tương đương một chiếc máy tính bảng nhỏ, nhưng vẫn giữ được hình dáng tiêu chuẩn khi gập lại.

Công ty cũng đang chú trọng đến độ tin cậy lâu dài của sản phẩm. Các thử nghiệm ban đầu cho thấy thiết bị ổn định hơn so với các nguyên mẫu trước, mặc dù thông tin chi tiết về vật liệu và độ bền vẫn chưa được công bố.

Ý tưởng màn hình trượt không phải là mới khi đã từng được thử nghiệm trên máy tính xách tay và các mẫu smartphone khác. Thiết kế này tập trung vào việc mở rộng màn hình theo chiều ngang, giúp mang lại không gian sử dụng lớn hơn mà không tạo ra nếp gấp và giảm áp lực lên tấm nền theo thời gian.

Mở ra ý tưởng thiết kế mới cho Samsung

Quá trình phát triển hiện tại đang được Samsung chuyển hướng sang ứng dụng thực tế, với cơ chế trượt dự kiến sẽ dựa vào thao tác thủ công thay vì động cơ. Thiết kế này giúp giảm nguy cơ hỏng hóc cơ khí và cải thiện độ tin cậy lâu dài, mặc dù có thể không hoạt động trơn tru như một hệ thống tự động.

Hiện tại, Samsung đang nghiên cứu cách giữ cho thiết bị mỏng mà vẫn đảm bảo độ bền, với những dấu hiệu ban đầu cho thấy nó sẽ không mỏng hơn đáng kể so với các lựa chọn hiện có. Samsung dự kiến chỉ ra mắt sản phẩm đầu tiên vào năm sau, tức công ty vẫn có thêm thời gian để cải thiện cả phần cứng và trải nghiệm tổng thể, đặc biệt là cơ chế trượt và có thể chịu được việc mở rộng nhiều lần theo thời gian.



Nhìn chung, hướng đi của Samsung đã rất rõ ràng. Nếu quá trình phát triển tiếp tục theo đúng kế hoạch, các sản phẩm Galaxy màn hình lớn tiếp theo có thể không cần gập lại như hiện tại nữa.