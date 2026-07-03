5 sản phẩm Apple nên cân nhắc trước khi mua

Việc Apple thông báo tăng giá một số sản phẩm của mình được cho là bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng bộ nhớ trong ngành công nghiệp công nghệ. Khi các nhà sản xuất chip chuyển hướng sang cung cấp cho các công ty sản xuất máy chủ AI, người tiêu dùng đã phải đối mặt với việc tăng giá hầu hết các sản phẩm công nghệ.

Trong khi iPhone không bị tăng giá, nhiều sản phẩm khác của Apple lại tăng mạnh sau đợt thông báo gần đây ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Trong số những sản phẩm bị tăng giá, Apple Vision Pro, HomePod mini và Apple TV 4K là những lựa chọn mà khách hàng nên cân nhắc bỏ qua. Mặc dù giá iPhone vẫn giữ nguyên tại Mỹ, nhưng Apple đã điều chỉnh giá ở một số thị trường khác, như châu Âu, và các chuyên gia dự đoán giá iPhone có thể tăng khoảng 11% trong năm nay.

Bà Nabila Popal, Giám đốc cấp cao tại International Data Corporation (IDC), cho rằng thông báo này nhằm chuẩn bị tâm lý cho khách hàng về mức giá cao hơn mà không ảnh hưởng đến doanh số bán hàng. Với việc một số thiết bị như Mac Studio đã tăng giá đáng kể, người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua sắm.

Đừng vội mua những thiết bị này của Apple

Với những gì diễn ra, nếu đang định mua 5 thiết bị này từ Apple, người dùng có thể tiết kiệm đáng kể bằng cách chờ các phiên bản mới ra mắt.

Đầu tiên là Vision Pro, thiết bị đã được ra mắt vào năm 2024 và gặp nhiều chỉ trích. Với thiết kế cồng kềnh, pin hiệu suất kém và thiếu hỗ trợ từ các nhà phát triển, sản phẩm này nhanh chóng trở thành một thất bại. Dù Apple đang phát triển phiên bản rẻ hơn, nhưng với mức tăng giá ít nhất 200 USD, Vision Pro hiện không còn hấp dẫn đối với người tiêu dùng.

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Tiếp theo là mẫu Apple TV 4K thế hệ thứ ba mà Apple ra mắt vào cuối năm 2022, hiện đã tăng giá từ 129 USD lên 199 USD. Với tin đồn về một mẫu mới sắp ra mắt, việc đầu tư vào sản phẩm đã 4 năm tuổi này trở nên không hợp lý.

Một sản phẩm khác là chiếc máy tính mạnh nhất của Apple, Mac Studio, đã không phải là lựa chọn tốt vào thời điểm này. Với giá khởi điểm từ 5.299 USD cho cấu hình M3 Ultra, người dùng nên chờ đợi giá cả ổn định hơn trước khi quyết định nâng cấp.

Trong khi đó, HomePod mini đã tăng giá từ 99 USD lên 129 USD, nhưng vẫn sử dụng chip cũ từ năm 2020 khiến nhiều người đặt câu hỏi về giá trị thực sự của sản phẩm này.

Cuối cùng là mẫu iPad cơ bản đã tăng từ 349 USD lên 449 USD, nhưng vẫn sử dụng chip xử lý cũ và không hỗ trợ Apple Intelligence. Người dùng nên chờ đợi mẫu iPad mới sắp ra mắt để có được các tính năng hiện đại hơn.

Tóm lại, với việc Apple tăng giá nhiều sản phẩm, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua sắm, đặc biệt là khi nhiều sản phẩm hiện tại không còn đáng giá như trước.