Khám phá tính năng chia sẻ âm thanh không dây của AirPods

Thay vì phải hy sinh một bên tai nghe và chịu đựng mức âm lượng chung bất tiện, người dùng iPhone hoàn toàn có thể chia sẻ trọn vẹn không gian âm nhạc cho bạn bè nhờ tính năng Audio Sharing trên AirPods.

Lầm tưởng về cách sẻ chia âm nhạc của người dùng Apple

Mỗi khi muốn cùng người yêu hay bạn bè thưởng thức một bài hát mới hoặc xem chung một bộ phim ở nơi công cộng, thói quen của hầu hết người dùng iPhone là tháo một bên tai nghe AirPods của mình và đưa cho người bên cạnh.

Trên tai nghe AirPods có tính năng chia sẻ âm thanh hữu ích ẢNH: PHONG ĐỖ

Tuy nhiên, cách làm này vô tình phá hỏng hoàn toàn trải nghiệm nghệ thuật của tác phẩm. Việc chỉ đeo một bên tai khiến âm thanh mất đi hiệu ứng Stereo (Stereophonic - âm thanh nổi, đa kênh), không thể bóc tách không gian và làm giảm khả năng chống ồn. Chưa kể, mỗi người có một ngưỡng thính giác khác nhau, việc ép buộc dùng chung một mức âm lượng và một chế độ âm thanh (như xuyên âm hay chống ồn chủ động) thường mang lại cảm giác không mấy thoải mái cho cả hai.

Ít ai biết rằng, ngay từ năm 2019, Apple đã âm thầm giải quyết triệt để bài toán này bằng tính năng mang tên Audio Sharing (chia sẻ âm thanh), nhưng một bộ phận lớn người dùng đến nay vẫn hoàn toàn ngó lơ.

Sức mạnh của tính năng chia sẻ âm thanh trên AirPods

Hiểu một cách đơn giản, Audio Sharing cho phép một chiếc iPhone hoặc iPad làm nguồn phát, truyền tải tín hiệu âm thanh kỹ thuật số chất lượng cao đồng thời đến hai bộ AirPods hoặc tai nghe Beats khác nhau một cách mượt mà thông qua kết nối không dây.

Điểm cộng của tính năng này là tính độc lập trong quá trình trải nghiệm. Dù cùng nghe chung một ca khúc, bạn hoàn toàn có thể đẩy âm lượng tai nghe của mình lên 75% cho sôi động, trong khi người bạn đi cùng vẫn có thể giữ mức 50% để bảo vệ thính giác. Nếu cả hai cùng sở hữu các dòng cao cấp như AirPods Pro 3, mỗi người đều có quyền tự chọn chế độ chống ồn chủ động (ANC) hoặc xuyên âm (Transparency) phù hợp với nhu cầu cá nhân của mình ngay trên thiết bị.

Tính năng này có độ tương thích cao, hỗ trợ từ các dòng AirPods đời đầu cho đến AirPods Max, chỉ cần thiết bị nguồn là từ iPhone 8 hoặc iPad đời 2017 trở về sau. Đặc biệt, hai bộ tai nghe này không nhất thiết phải của hai người khác nhau; nếu sở hữu hai cặp AirPods chung một tài khoản iCloud, bạn vẫn có thể kích hoạt tính năng này để 'cho mượn' tai nghe một cách dễ dàng.

3 bước thiết lập 'tiệc âm thanh' hai người

Quy trình kích hoạt Audio Sharing được Apple tối ưu hóa vô cùng trực quan và nhanh chóng ngay trong giao diện hệ thống:

Bước 1 : Đeo cặp AirPods của bạn vào và đảm bảo tai nghe đã kết nối ổn định với iPhone. Vuốt màn hình để mở Trung tâm điều khiển (Control Center).

: Đeo cặp AirPods của bạn vào và đảm bảo tai nghe đã kết nối ổn định với iPhone. Vuốt màn hình để mở Trung tâm điều khiển (Control Center). Bước 2 : Tại khung quản lý nhạc đang phát (Now Playing), bạn nhấn vào biểu tượng AirPods, sau đó chọn tiếp biểu tượng Chia sẻ âm thanh (Share Audio) có hình hai người ở góc phải.

: Tại khung quản lý nhạc đang phát (Now Playing), bạn nhấn vào biểu tượng AirPods, sau đó chọn tiếp biểu tượng Chia sẻ âm thanh (Share Audio) có hình hai người ở góc phải. Bước 3: Yêu cầu người nghe cùng mở nắp hộp sạc AirPods của họ và đưa lại gần iPhone của bạn. Hệ thống sẽ hiển thị một thông báo pop-up kích hoạt nhanh, bạn chỉ cần nhấn 'Share Audio' và làm theo hướng dẫn bấm nút trên hộp sạc để hoàn tất kết nối.

Ngay sau đó, giao diện điều khiển sẽ hiển thị song song hai thanh âm lượng riêng biệt của hai bộ tai nghe để bạn dễ dàng tinh chỉnh. Khi muốn dừng chia sẻ, bạn chỉ cần vào lại mục này và bỏ tích chọn chiếc tai nghe thứ hai. Một tinh chỉnh nhỏ nhưng tinh tế này chính là chìa khóa nâng tầm trải nghiệm công nghệ và gắn kết những khoảnh khắc giải trí của bạn.