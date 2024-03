Vì sao biệt thự trên cao đắt đỏ?

Đắt có xắt ra miếng?

Chi Thanh Nga, lãnh đạo một công ty bất động sản (BĐS) tại TP.HCM thông qua các mối quan hệ, người quen đăng ký mua penthouse tại dự án Aurora của Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) thế nhưng bất thành. Dự án này có tổng cộng 5 căn hộ penthouse có diện tích từ 170 - 250 m2 tùy căn. Trong khi đó, đơn giá bán bình quân mỗi mét vuông căn hộ tại dự án này khoảng 100 triệu đồng, tương đương 17 - 24 tỉ đồng/căn, chưa kể tiền làm nội thất.

Sống trong các căn hộ penthouse được cho là cách thể hiện “đẳng cấp” của người giàu Đình Sơn

Điều mà nhiều nhà đầu tư ưa thích nhất ở những penthouse đó chính là hệ thống an ninh được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khi sống tại đây, nhà đầu tư sẽ được sử dụng thang máy, lối đi riêng và thừa hưởng hệ thống quản lý, vận hành hiện đại, thông minh của tòa căn hộ cao cấp. Điều này làm cho penthouse trở nên đắt đỏ, thậm chí đắt hơn biệt thự ở dưới đất. Ông Đoàn NGỌC, Tổng giám đốc Công ty CP PropertyX

Trả lời Thanh Niên, một lãnh đạo của Công ty Phú Mỹ Hưng cho biết mới đây chủ đầu tư đã mở bán các căn hộ tại dự án và chỉ trong một ngày đã gần hết. Chủ đầu tư "khóa" giỏ hàng penthouse và những căn hộ ở tầng có sân vườn không bán vì đó là hàng hiếm. Một năm trước đó, dự án Antonia của chủ đầu tư này cũng bán penthouse giá hơn 20 tỉ đồng/căn, nhà thô. Để ở được, chủ nhân phải đầu tư hàng chục tỉ đồng...

Nhưng mức giá và độ khan hiếm của penthouse tại dự án Aurora vẫn còn khá "tầm thường" so với dự án chung cư Serenity Sky Villas (Q.3, TP.HCM). Dự án này chỉ có 3 căn penthouse, mỗi căn rộng khoảng 450 m2 (chưa tính diện tích sân vườn và hồ bơi), có sân vườn và hồ bơi riêng. Chính vì vị trí đắc địa, khan hiếm và dịch vụ đến "tận răng", nên mỗi căn penthouse có giá gần 100 tỉ đồng.

Tương tự, tại dự án Define của Capitaland ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) những penthouse ở đây còn "nóng" hơn nhiều, khi cả dự án có hai căn, mỗi căn rộng khoảng 500 m2 có hồ bơi, sân vườn, thang máy và lối đi riêng. Chính vì khan hiếm nên giá mỗi căn penthouse cũng ngót 100 tỉ đồng. Theo chị Thủy Nguyễn, một môi giới BĐS ở khu vực này, ngay khi mở bán, hai căn penthouse đã được khách hàng đặt mua.

Anh Minh Trọng, nhân viên môi giới của Tập đoàn Masterise, cho hay tại dự án Grand Marina Saigon (Q.1, TP.HCM) do tập đoàn này làm chủ đầu tư giới thiệu cho chúng tôi căn penthouse diện tích 300 m2 có giá khoảng 18.000 USD/m2, tức khoảng 130 tỉ đồng. Bởi penthouse này nằm ở Q.1, có view "triệu đô" hướng ra sông Sài Gòn và bến du thuyền sang trọng, đẳng cấp. Đặc biệt, tầng trên của penthouse còn kết nối trực tiếp với các tiện ích trên tầng 46 của tòa nhà gồm: bể bơi, phòng gym...

Lãnh đạo một tập đoàn BĐS tại TP.HCM nói rằng: Trong một dự án mà tập đoàn ông đầu tư bao giờ cũng dành các tầng ở trên cùng để xây penthouse hoặc căn hộ thông tầng với diện tích đủ lớn để bố trí nhiều phòng ngủ có sân vườn, hồ bơi… Do diện tích lớn nên giá những căn hộ dạng này cũng rất cao. Vì vậy, chủ đầu tư phải nghĩ ra các ý tưởng thiết kế độc lạ, đẳng cấp để hướng tới những người nhiều tiền, hướng tới giới thượng lưu.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp những người ở penthouse cũng chịu nhiều bất tiện, thậm chí "cười ra nước mắt". Như trường hợp chị Thu Phương sống tại chung cư Masteri Thảo Điền (TP.Thủ Đức). Căn nhà chị mua trị giá khoảng 23 tỉ đồng giao thô cộng với khoảng 7 tỉ đồng hoàn thiện nội thất. Tuy nhiên ở một thời gian thì rắc rối bắt đầu khi căn penthouse ở trên cùng của tòa nhà nên "hứng" toàn bộ nắng mưa. Nhiều lần căn nhà của chị bị "ngập", nước tràn vào trong nhà hư hết đồ nội thất do các đường ống thoát nước nhỏ và bị tắc.

"Một lần gia đình tôi đi vắng, nước mưa ngập sâu trong nhà, thậm chí tràn ra ngoài hành lang và tràn xuống cả thang máy. Không chỉ hư đồ nội thất, tôi còn phải đền tiền sửa chữa thang máy. Quá bức xúc và cảm thấy bất tiện tôi đã bán căn penthouse để mua một căn nhà phố ở cho thoải mái", chị Phương cho hay.

Trong khi đó, những cư dân sống tại một chung cư cao cấp ở Q.3 (TP.HCM) đã "toát mồ hôi hột" bởi mức phí quản lý cao ngất ngưởng lên đến 69.500 đồng/m2. Với căn penthouse diện tích 459 m2, chỉ riêng phí quản lý lên tới gần 32 triệu đồng/tháng, chưa tính phí gửi xe cũng lên đến hàng chục triệu đồng.

Hay những cư dân sống trong căn hộ penthouse có giá hàng chục tỉ đồng tại dự án chung cư Millennium (Q.4, TP.HCM) bức xúc với tình trạng lộn xộn vì đa phần ở đây là căn hộ dịch vụ, người ra vào tấp nập bất kể đêm khuya.

Nhiều trường hợp, chủ sở hữu những căn penthouse đắt đỏ cũng phải chung số phận với những người đi thuê nhà khi cũng phải chờ thang máy và gặp nhiều phiền phức khác.

Đắt vì các tiện ích riêng

Ông Quang Tùng, một nhà đầu tư BĐS khu vực TP.Thủ Đức, tính toán với số tiền khoảng 100 tỉ đồng mua căn penthouse dư sức mua một miếng đất 500 m2 khu vực Thạnh Mỹ Lợi (TP.Thủ Đức) để xây dựng một "biệt phủ". Trong khi nhiều penthouse tại các chung cư chưa đạt chuẩn, đẳng cấp như ở nhiều nước phát triển, mà chỉ là những căn hộ trên cao, diện tích lớn hơn những căn hộ thông thường.

Ngược lại, ông Đoàn Ngọc, Tổng giám đốc Công ty CP PropertyX, cho rằng sở dĩ penthouse thường đắt đỏ hơn biệt thự dưới đất bởi cùng vị trí và diện tích thì biệt thự trên không thường có view đẹp, số lượng hạn chế, là hàng "vip", hàng "limited". Tại các thành phố lớn hiện nay, penthouse được xây dựng ngày càng nhiều với hệ thống nội thất sang trọng và đầy đủ tiện nghi.

"Penthouse là những căn hộ nằm tại tầng cao nhất của các tòa tháp, có thiết kế hiện đại, sang trọng hơn hẳn những loại hình căn hộ thông thường. Ngoài ra, việc đặt ở nơi cao nhất của tòa nhà, penthouse sẽ tránh được sự ảnh hưởng của khói bụi giao thông và ô nhiễm tiếng ồn. Điều mà nhiều nhà đầu tư ưa thích nhất ở những penthouse đó chính là hệ thống an ninh được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khi sống tại đây, nhà đầu tư sẽ được sử dụng thang máy, lối đi riêng và thừa hưởng hệ thống quản lý, vận hành hiện đại, thông minh của tòa căn hộ cao cấp. Điều này làm cho penthouse trở nên đắt đỏ, thậm chí đắt hơn biệt thự ở dưới đất", ông Ngọc lý giải.

Phó tổng giám đốc DKRA Group Trần Hiếu cũng nói rằng đa phần penthouse đều đắt đỏ hơn biệt thự dưới đất, bởi nó được xây dựng ở trên cao nên an ninh, an toàn tốt hơn rất nhiều so với ở dưới đất. Bên cạnh đó, những penthouse đắt đỏ do thuộc những chủ đầu tư lớn phát triển với những ý tưởng tốt, tạo được giá trị gia tăng cho dự án, căn hộ. Trong một dự án, số penthouse thường không nhiều, khan hiếm, dịch vụ "tận răng" nên thể hiện đẳng cấp, khác biệt của chủ nhân.