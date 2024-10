Vì sao Bộ GD-ĐT đề xuất xếp lương lần đầu của giáo viên tăng 1 bậc?

Tại dự thảo luật Nhà giáo mới nhất, cơ quan soạn thảo (Bộ GD-ĐT) đã thiết kế 10 chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo với nhiều ưu đãi. Trong đó, đề xuất nhiều chính sách mới về tiền lương giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập.

Bộ GD-ĐT đề xuất nhiều chính sách ưu đãi về tiền lương của giáo viên ẢNH: B.Đ

Lương cơ bản theo bảng lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Phụ cấp ưu đãi nghề và các phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc, theo vùng, theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, dự thảo quy định nhà giáo tuyển dụng, xếp lương lần đầu được xếp tăng 1 bậc lương trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Trong báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp 38 cũng đã bổ sung đánh giá tác động chính sách, dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành luật sau khi được thông qua.

Theo số liệu báo cáo của các địa phương, tính đến tháng 5 vừa qua, số giáo viên tuyển dụng trong năm học 2023 - 2024 là 19.474 người. Trong đó, mầm non 5.592 người, tiểu học 7.737 người, THCS 4.609 người, THPT 1.536 người.

Nếu được thực hiện chính sách xếp tăng 1 bậc lương trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, thì ngân sách nhà nước cần bổ sung thêm để chi trả tiền lương cho nhà giáo sẽ khoảng 22 tỉ đồng/tháng, tức là hằng năm ngân sách cần bổ sung 264 tỉ đồng.

Có khả thi về nguồn lực?

Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT), cho rằng: "Dự thảo đưa vào nội dung đề xuất nâng 1 bậc lương đối với giáo viên mới tuyển dụng vào ngành vì theo khảo sát của chúng tôi, trong số giáo viên bỏ nghề, có tới 61% ở tuổi dưới 35 và một trong những lý do dẫn tới tình trạng này là thu nhập thấp, không đủ trang trải cho nhu cầu sinh hoạt. Trong khi người trẻ có nhiều thứ phải lo như nuôi bản thân, lo cho con cái, nhu cầu học tập nâng cao trình độ...".

Cũng theo ông Đức, lương giáo viên có thâm niên dưới 5 năm hiện nay rất thấp. Vì thế, việc nâng 1 bậc lương với giáo viên khi xếp lương khởi điểm là đề xuất nhằm khuyến khích người trẻ vào nghề dạy học. Đây cũng là một phần của việc hiện thực hóa mục tiêu lương giáo viên cao nhất trong thang bậc lương.

Về tính khả thi của những đề xuất này, Cục trưởng Vũ Minh Đức cho hay, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với Bộ Nội vụ có đánh giá tác động và trình phương án cụ thể về việc này, đảm bảo việc nâng phụ cấp, nâng bậc lương cho các đối tượng trên phù hợp với nguồn lực quốc gia. Theo tính toán thì việc nâng 1 bậc lương cho giáo viên khi xếp lương khởi điểm chỉ tăng 14% so với các ngành nghề khác.

Bên cạnh đó, ông Đức cho biết, ban soạn thảo đề xuất tăng thêm 5 - 10% phụ cấp cho giáo viên mầm non và tiểu học. Lý do xuất phát từ thực tế giáo viên mầm non, tiểu học có thời gian làm việc tại trường dài hơn, điều kiện làm việc khó khăn và áp lực hơn. Hiện phụ cấp nghề với nhà giáo đang quy định là 25% đối với giảng viên đại học và 35 - 70% đối với giáo viên mầm non, phổ thông tùy theo đối tượng và vùng miền công tác.