Vì sao Bộ GTVT đề xuất bãi bỏ thẩm quyền dừng xe của thanh tra giao thông?

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định đối với dự án luật Đường bộ. Luật này do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo, trên cơ sở tách một phần từ luật Giao thông đường bộ năm 2008.



Một nội dung đáng chú ý, Bộ GTVT đề xuất bãi bỏ thẩm quyền dừng phương tiện của thanh tra giao thông. Lực lượng này sẽ chỉ thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm tĩnh về kết cấu hạ tầng đường bộ, vận tải đường bộ tại đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, hệ thống kiểm soát tải trọng xe, dịch vụ hỗ trợ vận tải…

Đề xuất trên cũng đồng nghĩa tới đây cảnh sát giao thông (CSGT) là lực lượng duy nhất có thẩm quyền dừng phương tiện đang lưu thông trên đường để kiểm tra, xử lý vi phạm.

Bộ GTVT đề xuất bãi bỏ thẩm quyền dừng xe của lực lượng thanh tra giao thông ĐỘC LẬP

Người đồng tình, người băn khoăn

Đánh giá đề xuất của Bộ GTVT, nhiều ý kiến ủng hộ, cho rằng như vậy sẽ không còn sự chồng chéo về thẩm quyền giữa lực lượng CSGT và thanh tra giao thông - vấn đề từng nhiều lần gây tranh luận.

Việc dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được quy về một đầu mối thống nhất là CSGT. Thanh tra giao thông sẽ tập trung vào nhiệm vụ chính của mình trong lĩnh vực kết cấu, hạ tầng giao thông đường bộ, đào tạo, sát hạch lái xe…

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến băn khoăn, đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng, vì đề xuất như trên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của lực lượng thanh tra giao thông.

Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, một trong những nhiệm vụ cốt yếu của thanh tra giao thông là bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Hiện nay, hoạt động vận tải, nhất là xe quá khổ, quá tải hoạt động nhiều ở các vùng sâu, vùng xa, tuyến đường huyện, xã… Trong khi đó, CSGT không phải lúc nào cũng đủ lực lượng để phủ kín địa bàn.

Lâu nay, thanh tra giao thông được quyền dừng phương tiện trong một số trường hợp, góp phần đáng kể ngăn chặn vi phạm liên quan đến hạ tầng giao thông.

Với đề xuất của Bộ GTVT, việc không được dừng xe sẽ gây ra bất cập giữa nhiệm vụ và phương thức thực hiện của thanh tra giao thông, nhất là không kịp thời xử lý vi phạm (quá khổ, quá tải…).

Vẫn theo ông Quyền, bản thân ông không thấy có sự chồng chéo giữa hai lực lượng. CSGT chủ yếu hoạt động trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị, liên quan đến các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; còn thanh tra giao thông chủ yếu hoạt động liên quan đến vi phạm về hạ tầng.

"Vấn đề là phải minh bạch, đưa công nghệ vào kiểm soát, để phát huy tốt vai trò, chứ không phải chồng chéo hay không. Ví dụ, khi thanh tra giao thông đưa cân trọng tải đến kiểm tra ở đâu thì phải có sự kết nối dữ liệu, công khai, rõ ràng", ông Quyền nói và một lần nữa cho rằng, nếu quy định chức năng mà không cho phương thức phù hợp sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động của lực lượng này.

Theo đề xuất của Bộ GTVT, tới đây CSGT là lực lượng duy nhất được dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm PHÚC BÌNH

Tách bạch rõ ràng nhiệm vụ giữa 2 lực lượng

Trước băn khoăn vừa nêu, Thanh Niên trao đổi với đại diện Bộ GTVT, cơ quan chủ trì soạn thảo luật Đường bộ.

Vị này cho biết, việc đề xuất bỏ thẩm quyền dừng xe đang lưu thông của thanh tra giao thông nhằm tách bạch rõ ràng nhiệm vụ của hai lượng, tương ứng với mục tiêu hướng tới của 2 dự án luật (luật còn lại là luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an soạn thảo).

Theo như đề xuất, lực lượng thanh tra giao thông sẽ chỉ xử phạt phần tĩnh liên quan đến kết cấu hạ tầng, kinh doanh vận tải của doanh nghiệp…

Phần động là kiểm tra các hoạt động lưu thông của phương tiện và người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường sẽ do lực lượng CSGT đảm nhận.

Về lo ngại nếu bỏ chức năng dừng xe kiểm tra trên đường sẽ khiến lực lượng thanh tra giao thông không thể kịp thời ngăn chặn xử lý các vi phạm quá khổ, quá tải, đại diện Bộ GTVT cho biết sẽ áp dụng các giải pháp đồng bộ và phối hợp giữa hai lực lượng.

Cơ quan chức năng sẽ triển khai các trạm cân tự động trên tất cả các tuyến quốc lộ, cao tốc. Khi phát hiện xe vi phạm quá khổ, quá tải, thanh tra giao thông sẽ báo cho CSGT tại khu vực tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

"Mục tiêu chung hướng tới của cả 2 luật là đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Việc tách bạch chức năng, nhiệm vụ nhằm giảm phiền toái cho người dân khi tham gia giao thông, không bị nhiều lực lượng kiểm tra, xử lý", đại diện Bộ GTVT nêu.

Mới đây, trong dự thảo gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công an cho hay, cơ quan này đã thống nhất với Bộ GTVT chuyển một số điều luật trong chương vận tải đường bộ liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông (có tính chất "động") từ dự thảo luật Đường bộ sang dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của 2 dự án luật.