Vì sao cá chết trắng hồ Trúc Bạch?
Video Thời sự

Vì sao cá chết trắng hồ Trúc Bạch?

Đức Quang
Đức Quang
11/09/2025 17:42 GMT+7

Sáng 11.9, phát hiện nhiều xác cá chết nổi trắng bất thường ven hồ Trúc Bạch (Hà Nội). Dù đã được vớt nhưng số cá chết vẫn tăng lên, gây ra mùi hôi tanh khó chịu, ảnh hưởng đến môi trường và những người dân sống quanh hồ.

Theo những người dân sống tại P.Ba Đình, đây là lần đầu tiên thấy hồ Trúc Bạch có số lượng cá chết nhiều bất thường như vậy. Dù đã được vớt nhưng lượng cá chết vẫn ngày càng tăng lên khiến cho không gian quanh hồ nặng mùi tanh nồng nặc, hôi thối không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm nguồn nước, nghiêm trọng hơn khi ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chính những người dân sống xung quanh hồ.

Vì sao cá chết trắng hồ Trúc Bạch? - Ảnh 1.

Rất nhiều cá chết trên hồ Trúc Bạch khiến người dân than phiền

Ảnh: Đức Quang

Bà Trương Thị Duyên (P.Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Những ngày trước chỉ có vài con nhưng hôm nay thì nhiều. Tập thể dục không nổi vì quá hôi."

Đại diện Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội cho biết, sáng 11.9, đơn vị đã huy động công nhân vớt khoảng 300 kg cá chết trên hồ Trúc Bạch. Toàn bộ số cá đã được thu gom và xử lý theo quy định. Về nguyên nhân, phía công ty cho hay hiện tượng cá chết chủ yếu do biến đổi thời tiết.

hồ Trúc Bạch cá chết ô nhiễm môi trường Ô nhiễm nước đô thị hà nội
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
