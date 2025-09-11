Vì sao cá chết trắng hồ Trúc Bạch?

Theo những người dân sống tại P.Ba Đình, đây là lần đầu tiên thấy hồ Trúc Bạch có số lượng cá chết nhiều bất thường như vậy. Dù đã được vớt nhưng lượng cá chết vẫn ngày càng tăng lên khiến cho không gian quanh hồ nặng mùi tanh nồng nặc, hôi thối không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm nguồn nước, nghiêm trọng hơn khi ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chính những người dân sống xung quanh hồ.

Rất nhiều cá chết trên hồ Trúc Bạch khiến người dân than phiền Ảnh: Đức Quang

Bà Trương Thị Duyên (P.Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Những ngày trước chỉ có vài con nhưng hôm nay thì nhiều. Tập thể dục không nổi vì quá hôi."

Đại diện Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội cho biết, sáng 11.9, đơn vị đã huy động công nhân vớt khoảng 300 kg cá chết trên hồ Trúc Bạch. Toàn bộ số cá đã được thu gom và xử lý theo quy định. Về nguyên nhân, phía công ty cho hay hiện tượng cá chết chủ yếu do biến đổi thời tiết.

