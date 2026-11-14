Vì sao Cà Mau hủy quyết định giữ nguyên việc thu hồi đất dự án phòng khám?

Ngày 14.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký quyết định hủy toàn bộ quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (ban hành ngày 16.9.2025) - văn bản giải quyết khiếu nại này từng giữ nguyên lệnh thu hồi 21.285 m² đất dự án phòng khám của liên danh nhà đầu tư.

Khu đất này nằm trên trục đường Tạ Uyên - Phan Đình Giót, thuộc Khu hành chính - văn hóa - thể thao và dịch vụ tỉnh Cà Mau, nay thuộc phường An Xuyên. Tỉnh Cà Mau cho liên danh Công ty cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược Cà Mau và Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Sao Việt thuê đất để đầu tư xây dựng Phòng khám đa khoa tư nhân thành phố Cà Mau.

Vì sao Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất?

Trước đó, vào ngày 19.5.2025, UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định thu hồi khu đất nói trên nhưng vấp phải khiếu nại từ phía liên danh nhà đầu tư.

Đến ngày 16.9.2025, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, giữ nguyên lệnh thu hồi đất; đồng thời yêu cầu giám đốc 2 công ty chấp hành. Không đồng tình, ngày 4.11.2025, liên danh tiếp tục gửi đơn khiếu nại lần hai, đề nghị hủy bỏ cả hai quyết định trên vì cho rằng việc thu hồi đất chưa bảo đảm đúng trình tự, thủ tục.

Đây là khu “đất vàng”, tọa lạc Khu hành chính - văn hóa - thể thao và dịch vụ tỉnh Cà Mau ẢNH: G.B

Tại buổi đối thoại ngày 10.9.2026 do Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng đoàn xác minh tổ chức, hai bên nhất trí với kết quả xác minh và giữ quan điểm về cách xử lý khu đất. Liên danh cho rằng tài sản trên đất được tạo lập hợp pháp, giữ yêu cầu hủy 2 quyết định và đề nghị được sử dụng đất thêm 24 tháng để hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, UBND tỉnh Cà Mau cho rằng công trình chưa hoàn thành, tài sản chưa đăng ký nên chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo khoản 1 điều 46 luật Đất đai 2024. Tỉnh nêu phương án thu hồi đất và xem xét hoàn trả giá trị tài sản đã đầu tư khi có nhà đầu tư khác thực hiện dự án.

Ngày 9.10.2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp ký quyết định giải quyết khiếu nại lần hai và xác định dự án đã chấm dứt hoạt động nên khu đất thuộc trường hợp thu hồi.

Tuy nhiên, khi ra quyết định thu hồi, tỉnh Cà Mau chưa bảo đảm cho liên danh thời hạn 24 tháng để bán tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân khác. Bộ Nông nghiệp và Môi trường kết luận khiếu nại về việc này có cơ sở theo khoản 2 điều 35 Nghị định 102/2024/NĐ-CP.

Bộ không công nhận kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu, yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau hủy toàn bộ quyết định thu hồi đất và xem xét xử lý khu đất cùng tài sản trên đất theo quy định. Liên danh có quyền khởi kiện vụ án hành chính trong thời hạn luật định nếu không đồng ý với quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Dự án dừng ở phần thô nhà 3 tầng

Theo ghi nhận thực tế, trên khu đất rộng 21.285 m², liên danh nhà đầu tư đã xây dựng tường rào, sân nội bộ và nhà bảo vệ rộng khoảng 20 m². Riêng khối nhà cao 3 tầng của phòng khám đa khoa khu A (diện tích khoảng 1.266 m²) mới cơ bản hoàn thành phần thô rồi ngưng trệ.

Nhìn lại quá trình triển khai, dự án được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư vào ngày 12.12.2017. Đến ngày 8.1.2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ) cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu với tổng vốn 21 tỉ đồng và một ngày sau đó, UBND tỉnh chính thức ký hợp đồng thực hiện dự án với liên danh. Theo kế hoạch ban đầu, dự án phòng khám được triển khai từ tháng 12.2017 đến tháng 4.2019, với thời hạn hoạt động 49 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã hủy toàn bộ quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu giữ nguyên quyết định thu hồi 21.285 m² đất của liên danh nhà đầu tư ẢNH: G.B

Theo kết quả xác minh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự án triển khai chậm trễ, nhiều hạng mục chưa thực hiện và nhà đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng và phụ lục ký kết.

Do đó, ngày 12.9.2024, UBND tỉnh Cà Mau thông báo chấm dứt và thanh lý hợp đồng; sau đó Sở Xây dựng lần lượt quyết định thu hồi giấy phép xây dựng (ngày 22.11.2024) và thông báo giấy phép hết hiệu lực vào ngày 25.2.2025.

Về nghĩa vụ tài chính, hồ sơ ghi nhận dù dự án được miễn tiền thuê đất đến ngày 18.1.2028, liên danh vẫn còn nợ hơn 1,3 đồng tiền thuê đất do không đủ điều kiện hưởng ưu đãi giai đoạn từ ngày 19.1.2018 đến 15.1.2019.

Sau khi tỉnh Cà Mau thông báo chấm dứt và thanh lý hợp đồng, nhà đầu tư không làm thủ tục chấm dứt hoạt động dự án. Sở Tài chính quyết định chấm dứt hoạt động dự án ngày 19.3.2025 và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 20.3.2025.