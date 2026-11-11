TP.HCM thu hồi đất gần 9.300 m² đường An Dương Vương xây trường học 4 tầng

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thu hồi đất 9.299 m² tại số 127 đường An Dương Vương (phường Bình Phú, TP.HCM) của Công ty cổ phần bất động sản Thành Ngân.

Khu đất này được Nhà nước cho Công ty cổ phần bất động sản Thành Ngân thuê theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm, thời hạn thuê đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch. TP.HCM thu hồi khu đất này vì doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, đã bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng không chấp hành.

Hiện trạng khu đất số 127 An Dương Vương (phường Bình Phú, TP.HCM) vừa được UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi ẢNH: SỸ ĐÔNG

Quyết định của UBND TP.HCM nêu rõ diện tích đất thu hồi được chia thành 3 khu vực. Trong đó, khu I có diện tích lớn nhất với 6.436 m², thuộc thửa đất số 201, được quy hoạch là đất dự trữ giáo dục. Khu III có diện tích 1.452 m², thuộc thửa đất số 203, nằm trong quy hoạch đường dự phóng. Khu IV rộng 1.411 m², thuộc thửa đất số 204, nằm trong lộ giới đường An Dương Vương.

Xây trường trung học cơ sở 272 tỉ đồng

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, tại khu đất số 127 đường An Dương Vương, cuối tháng 9.2026, UBND TP.HCM đã quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường THCS Bình Phú. Dự án nhằm bổ sung cơ sở vật chất giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn, đồng thời hoàn thiện mạng lưới trường lớp theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT.

Theo chủ trương đầu tư, trường được xây dựng mới khối nhà chính gồm tầng trệt và 4 tầng lầu, với 45 phòng học cùng các phòng chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập. Bên cạnh khối nhà chính, dự án còn đầu tư các công trình phụ trợ như bể nước ngầm, bể xử lý nước thải; hệ thống cấp nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy và xử lý nước thải.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 272 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP.HCM, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029.

Phối cảnh Trường THCS Bình Phú đã được UBND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư ẢNH: UBND PHƯỜNG BÌNH PHÚ

Phường Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 10, phường 11 của quận 6 và một phần phường 16 của quận 8 cũ, rộng gần 2,9 km2, dân số hơn 75.000 người.

Ông Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Phú, cho biết để đảm bảo tiêu chí 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học, phường cần xây dựng thêm ít nhất 70 phòng học từ cấp mầm non đến trung học cơ sở.

Theo kế hoạch, phường sẽ đầu tư xây dựng mới 5 trường học, bao gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở, đồng thời sửa chữa, cải tạo 2 trường trung học phổ thông với tổng vốn hơn 1.100 tỉ đồng.

Lãnh đạo phường Bình Phú khẳng định việc đầu tư trường trung học cơ sở trên khu đất 127 An Dương Vương vừa được UBND TP.HCM thu hồi là rất cần thiết và cấp bách, nhằm đảm bảo chỗ học tập khang trang, hiện đại cho học sinh. "Phường sẽ phối hợp các sở ngành triển khai ngay các thủ tục cần thiết để khởi công dự án ngay trong năm 2027", ông Thắng nói thêm.