Vì sao ca sĩ Đức Phúc quyết định ‘dao kéo’ lần 2?

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Đức Phúc cho biết lý do anh quyết định chia sẻ thông tin này với khán giả là vì sự thay đổi trong cách nhìn nhận vấn đề. Nam ca sĩ bộc bạch: “Từ sau lần đầu thay đổi ngoại hình vào 9 năm trước đến nay, suy nghĩ của Phúc đã thoải mái hơn rất nhiều và không còn ngần ngại khi chia sẻ những thông tin như vậy đến với khán giả nữa. Phúc coi đây như một niềm vui mà mình muốn thông báo đến quý khán giả của mình”.

Đức Phúc trải lòng về quyết định thay đổi ngoại hình

Bên cạnh đó, Đức Phúc cho biết anh không muốn khán giả của mình phải nghe được những thông tin chưa đầy đủ, hay hoang mang tự đặt ra những câu hỏi về sự thay đổi của anh. Vì là người của công chúng, giọng ca Hơn cả yêu hiểu rằng mỗi thay đổi của mình ít nhiều đều có thể nhận được sự chú ý.

Hình ảnh mới của Đức Phúc gây xôn xao trên mạng xã hội Ảnh: Cắt từ FB Đức Phúc

“Nhưng với những người đã yêu thương Phúc suốt hơn 10 năm qua, Phúc mong mọi người sẽ được nghe câu chuyện này từ chính mình chia sẻ, hiểu được lý do và biết rằng Phúc không bao giờ có ý định giấu giếm điều gì mà ngược lại là vô cùng hạnh phúc khi có thể chia sẻ niềm vui này đến với mọi người. Đó cũng là cách để Phúc thể hiện sự tôn trọng đối với quý vị khán giả và các bạn đã luôn yêu thương, đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua”, quán quân Giọng hát Việt trải lòng.

Theo Đức Phúc, trong lần thay đổi này, anh quyết định phẫu thuật mũi và cằm. Nói về lý do, giọng ca 9X cho rằng những ai đã từng tìm hiểu cũng hiểu không phải cứ thực hiện một lần là mọi thứ sẽ mãi giữ nguyên như ban đầu. Tùy vào cơ địa và sự chăm sóc của mỗi người thì theo thời gian, những đường nét đã can thiệp thẩm mỹ đôi khi có thể thay đổi và đến một thời điểm mình cần phải đi "bảo hành" kiểm tra hoặc điều chỉnh lại để phù hợp hơn với tình trạng hiện tại.

Đức Phúc có nhiều bước tiến trong nghề sau hơn 10 năm chiến thắng ở Giọng hát Việt Ảnh: NVCC

Năm 2023, trong một lần biểu diễn, Đức Phúc gặp sự cố và chấn thương ở phần mũi. Thời điểm đó, anh đi khám bác sĩ và mọi thứ vẫn ổn, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần về theo dõi thêm. Từ sau thời điểm đó, cộng với cơ địa nhạy cảm của mình, Đức Phúc thấy phần mũi hơi nhức khi thời tiết thay đổi. Tình trạng đó kéo dài nên học trò Mỹ Tâm nghĩ đây là thời điểm phù hợp để anh đi kiểm tra và "bảo hành" lại mọi thứ. “Với Phúc cái gì quá thì cũng sẽ không tốt bằng khi mình biết đủ và hài lòng”, nam ca sĩ viết.

Cuối bài đăng, Đức Phúc mong khán giả hiểu rằng dù có những thay đổi bên ngoài, thì điều cốt lõi mà anh luôn muốn theo đuổi vẫn chính là âm nhạc và những giá trị, những điều tốt đẹp mà bản thân có thể mang đến cho mọi người. Giọng ca 9X nhấn mạnh: “Mãi mãi là như vậy và không bao giờ thay đổi. Hy vọng dù cho ở phiên bản nào, mọi người vẫn sẽ nhận ra Đức Phúc qua những điều chân thành nhất”.



Còn nhớ năm 2017, Đức Phúc từng gây xôn xao mạng xã hội khi xuất hiện trong một clip với diện mạo mới, đồng thời xác nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Trong một chương trình, giọng ca 9X chia sẻ đó là một “đêm lịch sử" khi chính anh cũng không tưởng tượng nổi về hiệu ứng của đoạn video. “Đó là lần sống lại của Đức Phúc trên con đường nghệ thuật này. Cả đêm đó tôi không ngủ, thức đến 7 giờ sáng hôm sau. Tôi không dám cầm vào điện thoại vì quá sốc. Hôm sau, tôi mới định thần lại vì lúc đó quá bất ngờ", anh nhớ lại.