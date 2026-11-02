Vì sao các hãng smartphone Trung Quốc liên tục học theo thiết kế iOS?

Nếu là người dùng Android lâu năm, nhiều người có thể đã chứng kiến không ít sản phẩm Android sao chép giao diện iOS trên iPhone một cách rõ rệt, khiến cho bản sắc thương hiệu của họ bị lu mờ. Đặc biệt, các nhà sản xuất smartphone lớn của Trung Quốc như Huawei, Xiaomi, OPPO và vivo thường là những cái tên đứng sau các giao diện này. Mặc dù các công ty này nổi bật với phần cứng xuất sắc, nhưng giao diện phần mềm của họ vẫn cần nhiều cải thiện.

Gần đây, với sự ra mắt của Android 17, khoảng cách về mặt hình ảnh giao diện giữa các thiết bị Android và phiên bản iOS mới nhất của Apple gần như biến mất. Điều này khiến nhiều người hâm mộ Android cảm thấy không thoải mái, vì Liquid Glass và iOS đang trở thành những lựa chọn bắt buộc nếu người dùng mua các sản phẩm tốt nhất trong thế giới Android từ các thương hiệu Trung Quốc.

Giao diện Liquid Glass trên iPhone (thứ hai từ trái sang) và một số smartphone Trung Quốc đang áp dụng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Hãy xem bốn ảnh chụp màn hình từ các mẫu smartphone Android cao cấp như OPPO Find X10 Pro Max, vivo X500 Pro Max, Honor Magic 8 Pro và một ảnh từ iPhone, người dùng dường như sẽ nhận thấy sự tương đồng giữa chúng. Tất cả đều mang phong cách thiết kế tương tự, với hiệu ứng trong suốt và các biểu tượng giống nhau. Trong khi đó, giao diện Android gốc trên chiếc Pixel mới nhất lại là hình mẫu mà Android nên hướng tới, nhưng rõ ràng đây chỉ là trường hợp ngoại lệ.

Smartphone Android mất dần bản sắc vì chạy theo Liquid Glass của Apple

Các nhà sản xuất Android như OPPO và vivo đã công bố những cải tiến về hình ảnh giao diện với bản cập nhật Android 17, nhưng thực tế, mỗi hệ điều hành này chỉ là bản sao của Liquid Glass. Nhiều người hâm mộ đang cảm thấy mệt mỏi với sự tiến hóa hội tụ của Android về phía iOS. Chẳng hạn, OPPO Find X10 Pro Max là một chiếc điện thoại Android hoàn hảo về phần cứng, nhưng phần mềm Color OS 17 lại quá phụ thuộc vào iOS. Dù OPPO đã cung cấp tùy chọn giảm độ mờ của thiết kế kính mờ, nhưng điều đó không đủ để tạo ra sự khác biệt.

Đáng nói hơn, các nhà sản xuất Android đang cố tình tránh xa vẻ ngoài tối giản của Pixel - một điều không ổn cho nền tảng này. Mặc dù giao diện Android gốc vẫn cần cải thiện, nhưng đây vẫn được xem là giao diện sạch sẽ và gọn gàng nhất.

Tuy nhiên, người dùng cũng phải thông cảm cho các thương hiệu Android nói trên, đặc biệt trong bối cảnh sự cuồng nhiệt của người tiêu dùng Trung Quốc đối với iPhone đang tăng cao. Apple không chỉ cạnh tranh với các thương hiệu nội địa như Huawei mà còn được coi là biểu tượng của sự sang trọng. Điều đó buộc các nhà sản xuất điện thoại phải điều chỉnh theo xu hướng này với hy vọng thu hút cả người dùng Android lẫn iPhone.

Với việc Apple tiếp tục phát triển iPhone và iOS, có vẻ như các nhà sản xuất thiết bị Android tại Trung Quốc sẽ không ngừng chạy theo hình ảnh iOS và thiết kế Liquid Glass.